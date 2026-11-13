OEI y Universidad de Alicante lideran defensa de propiedad intelectual en Iberoamérica

La Cátedra sobre Propiedad Intelectual de la OEI y la UA aborda el impacto de la IA y la minería de textos en los derechos de autor en Iberoamérica mediante formación y asistencia técnica.

La organización Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( OEI) y la Universidad de Alicante (UA) han consolidado una alianza estratégica para proteger la creatividad humana frente a los desafíos digitales. Esta colaboración institucional responde a la necesidad urgente de equilibrar el acceso universal al conocimiento con la garantía de supervivencia económica para los creadores culturales.

La iniciativa se materializó formalmente en 2020 a través de un convenio de colaboración que estableció la creación de una entidad dedicada a la investigación y la formación. Este nuevo organismo opera bajo la línea de Cultura para el Desarrollo Sostenible del área de cultura de la OEI, buscando dotar a los países iberoamericanos de herramientas eficientes para defender sus acervos creativos.

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Naturaleza Organizativa de la Alianza Académica

Raquel Evangelio, directora de la Cátedra y profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Alicante, detalla que las cátedras institucionales son convenios estructurados entre la universidad y entidades externas, ya sean públicas o privadas. El propósito fundamental de esta figura es realizar actividades de investigación, formación, difusión y transferencia de conocimiento en áreas de interés común para ambas partes.

Esta estructura responde a una distribución funcional clara entre las instituciones implicadas. Durante una comunicación reciente, el director general de Cultura de la OEI explicó que la Universidad de Alicante aporta la estructura propia de una entidad académica. Esta aportación articula las líneas de investigación, la docencia y la extensión universitaria con rigor científico.

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Por su parte, la OEI se ofrece mediante su vasta red de cooperación para asegurar que el saber teórico generado se traduzca en resultados palpables en la práctica. De este modo, los estudios y diagnósticos elaborados en el ámbito universitario sirven directamente para respaldar a los gobiernos de la región en la toma de decisiones culturales y legislativas.

Propiedad Intelectual Frente al Flujo Digital

Uno de los principales retos conceptuales que ha debido abordar la Cátedra es la aparente contradicción entre los términos 'cultura digital' y 'propiedad intelectual'. Durante los primeros compases de la expansión de Internet, se extendió la idea de que cualquier regulación del derecho de autor constituía una barrera para el libre flujo del conocimiento. Esta noción también fue vista como un obstáculo directo para la democratización cultural en la región.

Raquel Evangelio se opone radicalmente a esta opinión, calificándola como una creencia muy extendida pero equivocada. La jurista sostiene firmemente que la propiedad intelectual constituye el mecanismo indispensable para garantizar la supervivencia de los propios creadores. Sin esta protección, la producción artística se retraería, privando al público de nuevas miradas y obras esenciales.

La profesora subraya que proteger los derechos morales y patrimoniales de los artistas es la vía segura para asegurar una oferta cultural plural, rica e independiente en el mercado digital. La protección jurídica y económica no limita la cultura, sino que permite su continuidad y diversidad en un entorno marcado por la instantaneidad.

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Impacto de la Inteligencia Artificial y los Datos

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha terminado de complicar la ya de por sí compleja situación de los derechos de autor en el entorno digital. La circulación instantánea de textos, música, imágenes y creaciones audiovisuales plantea un reto jurídico y ético insoslayable para la región. Las normas existentes luchan por alcanzar el ritmo de innovación tecnológica actual.

Con el fin de paliar tal situación, la cátedra busca equilibrar la justa retribución de los creadores con el derecho ciudadano de acceso universal a la cultura. Para ello, promueven marcos normativos adaptados al entorno digital que incluyan sistemas razonables de límites a los derechos exclusivos. Esta adaptación es crucial ante nuevos hábitos de consumo desde la reproducción de música en plataformas hasta el intercambio en redes sociales.

El evento Retos y oportunidades de la minería de datos y textos en Iberoamérica, realizado en mayo de 2024, destacó la importancia de estas estrategias. La plataforma regional de investigación y asistencia técnica concebida para la defensa de acervos creativos continúa su labor para transformar el panorama cultural iberoamericano.