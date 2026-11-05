Octola III en Finlandia: El refugio de lujo para la élite mundial

Octola III, en el noroeste de Finlandia, abre sus puertas el 1 de diciembre ofreciendo un exclusivo refugio de ultralujo bajo la nieve ártica para la alta sociedad global.

El complejo turístico de ultralujo Octola III abrirá oficialmente sus puertas el 1 de diciembre en el extremo noroeste de Finlandia, ubicándose cerca de las fronteras con Suecia y Noruega. Este exclusivo destino está diseñado para recibir a personas adineradas, famosas y poderosas dispuestas a pagar decenas de miles de dólares para alojarse durante días o semanas en una meseta expuesta a las inclemencias del tiempo invernal.

La experiencia de lujo en la tundra ártica

El entorno natural ofrece un paisaje salvaje y gélido donde el sol se oculta durante semanas, transformando la región en un paraje oscuro. Los huéspedes pueden contemplar vastas extensiones de pinos achaparrados por la nieve, bajo un cielo con alta probabilidad de iluminarse con auroras boreales. La arquitectura del edificio, revestido de piedra, está diseñada para que la nieve se adhiera a sus muros, creando la ilusión de que están esculpidos directamente de acumulaciones de hielo.

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Infraestructura y detalles artesanales únicos

El interior destaca por una hermosa sauna y una piscina de inmersión al aire libre, además de una gigantesca sala de recreo equipada con una galería de tiro. También incluye un juego de lanzar lazos a astas de reno, ofreciendo actividades lúdicas en un entorno de máxima privacidad. Las columnas interiores están erigidas a partir de árboles kelo, pinos silvestres secos que conservan intactas sus ramas retorcidas, aportando un toque rústico y elegante.

La transformación del sitio militar secreto

El proyecto fue impulsado por el empresario finlandés Janne Honkanen, quien dirigió a un equipo con amplia trayectoria en la creación de refugios extremadamente exclusivos. La estación de radar Aurora, construida originalmente en la década de 1950 en Enontekiö, sirvió como base de vigilancia durante la Guerra Fría para monitorear a la Unión Soviética. Con el siglo XXI, la instalación quedó obsoleta y Honkanen buscó este enclave septentrional para expandir su imperio de lujo tras el cierre de la era militar.

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La visión de Xiangshanghui Group y su gestión

Xiangshanghui Group gestiona spas en toda China bajo las marcas Qushui Lanting, Shuiguo y Shuiguo+, aportando experiencia en instalaciones de bienestar. Honkanen planea mantener la condición clandestina del lugar, asegurando que siga sin aparecer en mapas convencionales. Los contratistas locales trabajaron bajo plazos estacionales estrictos para acondicionar el exterior antes de las primeras nieves y completar los interiores en un entorno de barro y trabajo intenso durante el verano y el otoño.

Impacto del cambio climático en el turismo de lujo

La iniciativa responde a una tendencia creciente entre viajeros de gran patrimonio que buscan refugios más extremos ante la inestabilidad de las nevadas y la masificación en estaciones de esquí europeas. Honkanen, motivado por el calentamiento climático en latitudes meridionales, quiere garantizar una larga temporada invernal rodeada de uno de los aires más puros del planeta. Este cambio de comportamiento se suma a las olas de calor que asolan destinos estivales tradicionales, redefiniendo las opciones vacacionales de la élite global.