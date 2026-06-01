Ocho años de gobierno de Sánchez: entre la corrupción y la parálisis política

Análisis crítico de los ocho años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, marcados por casos de corrupción en el PSOE, una estrategia de ataque a la justicia y una creciente parálisis política.

El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno tras ganar una moción de censura contra Mariano Rajoy, con el apoyo de la izquierda radical y los independentistas vascos y catalanes.

Aquella promesa de limpieza política contra la corrupción del PP se ha desvanecido, y el PSOE se ha ido pudriendo en sucesivos casos de corrupción que implican a algunos de sus más importantes representantes, quienes están imputados, procesados y a punto de ser condenados. Desde Ferraz y La Moncloa se ha iniciado una campaña de deslegitimación de la Justicia, alimentando una teoría de la conspiración para desviar la atención.

Cercado por la corrupción en su partido, su Gobierno y su familia, Sánchez ha ordenado pasar al contraataque mientras España sufre una enorme parálisis política fruto de su propia debilidad parlamentaria. El presidente carga contra las malas artes de la oposición marrullera, intentando hacer olvidar la podredumbre que le rodea, e insiste en que aguantará hasta el fin de la legislatura y más allá, lo que quieran los españoles.

Sin embargo, ni los españoles ni sus propios socios y aliados creen ya posible que el Gobierno pueda seguir hasta julio de 2027. La mayoría de alcaldes y presidentes autonómicos de su partido reclaman un adelanto electoral que impida un nuevo batacazo en las municipales y autonómicas del 23 de mayo de 2027.

La legislatura está muerta desde hace tiempo, y el único que no es consciente es el secretario general del PSOE, que no parece darse cuenta de que cada día la política en España avanza hacia el abismo, mientras los votantes socialistas abandonan a su partido, como se ha visto en las autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Hasta la factoría de contenidos de La Moncloa se ha quedado sin ideas geniales para eclipsar la grave crisis del Gobierno.

Sus pantallas de humo duran cada vez menos y son superadas por los sucesivos casos judiciales. Por eso han optado por la artillería pesada, inventándose una teoría de la conspiración que no se creen ni ellos mismos. El presidente ha dado la orden de atacar a la Justicia, la prensa y sus competidores políticos, aunque mide sus palabras y empuja a sus colaboradores a lanzarse con violencia contra los procesos judiciales que le cercan.

El peor ministro de la democracia ataca sin pudor a la UDEF, la UCO, los periodistas y los jueces para defender a Sánchez, su familia, su Gobierno y su partido. Quizá debería dedicarse a solucionar el transporte en España y asumir responsabilidades por el accidente ferroviario en Adamuz, en vez de jalear una absurda teoría de la conspiración cuando sus propios amigos están imputados.

Han optado por la caza de brujas en vez de dar explicaciones ante los innumerables casos de corrupción. No está claro si Puente lanza sus improperios para defender a su jefe o para intentar ocupar su puesto cuando caiga. El supuesto complot político-mediático-judicial que denuncia no es más que una filfa de alguien que asegura que no se chupa el dedo ni cree en las casualidades.

Ha llegado a decir que las acusaciones contra Zapatero o el sumario del caso Leire son una fumada, similar a la frase del presidente cuando empezaron las acusaciones: menuda inventada. Pero los procedimientos judiciales avanzan, y en lugar de asumir responsabilidades, se dedican a atacar la Justicia. Su nuevo lema es no nos doblegaremos. El rostro de Pedro Sánchez demuestra que ni él mismo se cree capaz de aguantar un año más en La Moncloa.

Ya no disimula su debilidad extrema: le delatan sus gestos, esa falsa sonrisa que se transforma en un rictus de ira cada vez que recibe un golpe en el Parlamento de la oposición y de sus propios socios, que ya no se esfuerzan en defenderle. Ni la visita del Papa a España, los conciertos de Bad Bunny ni un posible triunfo de la selección en el Mundial de Fútbol podrán hacer olvidar el callejón sin salida en el que se encuentra el autodenominado Gobierno de coalición progresista.

Aunque los logros económicos y sociales de estos ocho años son muchos, el olor de la corrupción lo impregna todo y no hay colonia ni perfume progresista capaz de ocultarlo





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