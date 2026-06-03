OCDE alerta: guerra prolongada con Irán podría llevar crecimiento mundial a niveles de pandemia

La OCDE advierte que una extensión del conflicto en Medio Oriente hasta 2027 podría reducir el crecimiento global al 1,8%, similar a las crisis financiera y del covid-19, con graves repercusiones en Asia y la seguridad alimentaria.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ) ha emitido una severa advertencia sobre el impacto económico global de una prolongación del conflicto bélico en Medio Oriente.

Según el informe de perspectivas económicas mundiales presentado este jueves en París, si la guerra con Irán se extiende hasta 2027, el crecimiento mundial podría caer a niveles no vistos desde la pandemia de covid-19 y la crisis financiera de 2008. La OCDE estima que una interrupción prolongada de los flujos energéticos desde la región provocaría una desaceleración del crecimiento global al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027.

Estas cifras son excepcionalmente bajas si se comparan con las recesiones más graves de las últimas décadas, según señaló el organismo. El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, explicó en una rueda de prensa que la economía mundial comenzó 2026 con un dinamismo sólido, pero las perspectivas se han deteriorado rápidamente desde el estallido del conflicto.

"Cuanto más duren las perturbaciones, mayores serán los costos económicos y sociales", afirmó. El informe detalla que un escenario de resolución rápida del conflicto permitiría que el crecimiento se desacelere del 3,4% en 2025 al 2,8% en 2026, para luego repuntar al 3,1% en 2027, en línea con las previsiones anteriores a la guerra.

Sin embargo, en el escenario pesimista, las consecuencias serían mucho más graves, especialmente para los países asiáticos, que sufrirían una "huella duradera". Uno de los efectos más preocupantes que señala la OCDE es el aumento de los precios de los fertilizantes debido a la reducción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Cormann advirtió que esto podría disparar los precios del trigo hasta un 13% si la situación se mantiene.

"No se trata de un riesgo abstracto, sino de un riesgo muy real para la seguridad alimentaria que afectará con mayor dureza a las economías más vulnerables", indicó. El informe también destaca que la incertidumbre geopolítica está afectando la inversión y el comercio global, y que los bancos centrales enfrentan el dilema de controlar la inflación sin frenar el crecimiento. La OCDE insta a los gobiernos a coordinar políticas para mitigar los impactos y evitar una recesión global prolongada.

La situación exige una respuesta multilaterales que combine medidas fiscales, monetarias y de seguridad energética para estabilizar los mercados y proteger a los sectores más afectados, como la agricultura y la industria manufacturera. En resumen, el panorama económico mundial pende de un hilo y el desenlace del conflicto en Medio Oriente determinará si el mundo entra en una nueva fase de estancamiento o logra sortear la crisis





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