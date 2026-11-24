El informe Panorama de la Salud 2026 de la OCDE revela que España gasta menos en sanidad que la media europea y alerta del riesgo por jubilaciones masivas de profesionales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) publicó el miércoles su informe Panorama de la Salud: Europa 2026, destacando que España destinó el 9,2% del Producto Interior Bruto a sanidad en 2024. Esta cifra se sitúa por debajo del 10,2% de la media de la Unión Europea, evidenciando un desequilibrio estructural en la financiación pública del sector. Además, los hogares españoles asumen el 21% del gasto sanitario directo, superando ampliamente el 16% promedio europeo.

Financiación pública inferior a la media comunitaria

El organismo internacional subraya que España destina menos fondos públicos a gasto sanitario que la media de la UE, una cifra alrededor de un 16% inferior a la media de la Unión, que se situó en 3.955 euros por habitante. En contraste, el gasto por habitante en España fue de 3.533 euros. Este aumento fue del uno por ciento anual entre 2019 y 2022, según el informe, frente al tres por ciento de media de la UE. La tendencia histórica muestra que entre 2015 y 2019, el incremento medio del gasto sanitario por habitante fue del 2,2% anual.

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En el análisis de las principales economías de la UE, Alemania, Austria y Países Bajos lideran el gasto sanitario por habitante en 2024. Estos fueron los únicos países que superaron la barrera de los cinco mil euros. En el extremo opuesto se encuentra Rumania, con 1.969 euros por habitante, seguida de Hungría y Croacia, con poco más de dos mil euros al año. Esta disparidad financiera tiene implicaciones directas en la capacidad de respuesta de los sistemas de salud nacionales.

La carga sobre las familias y la cobertura bucodental

La tasa de gasto sanitario respecto al PIB en España en 2024 se mantiene por debajo de su nivel de 2019, cuando se situó en el 9% del producto interior bruto. Mientras tanto, la media de la UE aumentó del 9,8% al 10,2%. La evolución en España, junto con Francia, Italia y Alemania, se mantuvo estable entre 2015 y 2019. Sin embargo, en 2020, a causa de la pandemia de covid-19, se observa un aumento significativo en los cuatro países. Ya entre 2022 y 2023, el gasto disminuyó en los cuatro países.

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En 2024, la ratio en Italia y España quedó por debajo de los niveles prepandémicos. Un aspecto crítico señalado por el organismo es que el sistema nacional de salud español solo cubrió el uno por ciento del gasto en dentistas, frente a la media europea, que se situó en el 35%. La atención bucodental representa alrededor de un tercio del gasto sanitario que los hogares pagan de su bolsillo, el doble de la proporción media en la UE, que es del 16%.

Alerta por envejecimiento del personal sanitario

El informe de la OCDE resalta el riesgo de escasez de médicos en España debido a la inminente ola de jubilaciones. Los autores alertan de una plantilla muy envejecida en el sector. La escasez de personal sanitario sigue siendo una preocupación central, habiéndose avisado en ediciones anteriores de la falta de 1,2 millones de médicos, enfermeros y matronas. El organismo insiste en este déficit y señala el desequilibrio entre facultativos de Atención Primaria y especialistas.

Para alcanzar y mantener un acceso universal a la asistencia sanitaria, es necesario contar con un número suficiente de profesionales de la salud y una distribución territorial equilibrada. A pesar del aumento en el número de profesionales sanitarios registrado durante la última década en la mayoría de los países de la UE, continúan existiendo notables disparidades. La densidad es especialmente elevada en las regiones donde se encuentran las capitales nacionales, mientras que resulta mucho menor en las zonas rurales y remotas.

Longevidad y prevención como puntos fuertes

A pesar de los desafíos financieros y de personal, el sistema español destaca en indicadores de resultado. España se posiciona a la cabeza en esperanza de vida, dos años y medio más que la media europea, que se sitúa en los 81,5 años. Si se amplía el marco y se compara con todos los países europeos, solo Suiza supera a España en esperanza de vida, con 84,2 años. La alta cobertura de vacunación es otro punto fuerte; el 94% de las niñas están completamente inmunizadas frente al virus que puede causar cáncer al cumplir los 15 años.

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Esta cobertura solo la supera Portugal, con un 95% de la población diana. La media europea se situó en el 62%. En otros aspectos preventivos, la tasa de obesidad en España fue inferior a la media de la UE, que es del 40%. Países como Dinamarca, con el 76%, Irlanda, con el 75%, o Portugal, con el 71%, encabezan otros rankings. En 2023, la mortalidad general en España fue un 15% inferior a la media de la UE. Además, entre los menores de 75 años, la mortalidad por causas prevenibles fue más de un 25% inferior a la media de la UE.