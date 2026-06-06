Occidentales usan capacidad china para exportar autos baratos

Los fabricantes occidentales recurren a China para producir vehículos más baratos y de tecnología avanzada, exportándolos a sus mercados locales en medio de la transición eléctrica, mientras Europa y Estados Unidos debaten su respuesta comercial.

Los fabricantes occidentales aprovechan la sobrecapacidad y tecnología de China para producir vehículos baratos, exportándolos luego a sus mercados locales en un intento desesperado por sobrevivir.importaban camiones estadounidense s en sus primeros intentos por fabricar vehículos todoterreno destinados al Ejército Popular de Liberación.asociado con Dongfeng para producir una nueva versión eléctrica del icónico vehículo utilitario ligero estadounidense para consumidores en China , Oriente Próximo y el sudeste asiático.

Esta alianza es el ejemplo más reciente de una tendencia que está transformando la industria automovilística a nivel global. Los fabricantes internacionales, que luchan por sobrevivir en medio de una costosa transición al coche eléctrico, recurren a las fábricas chinas, tecnológicamente avanzadas y rentables, para trasladar allí su producción.

Según Rhodium Group, una consultora estadounidense, un 40% de las exportaciones de automóviles chinos a Europa, incluyen los joint ventures con grupos locales.empresas automovilísticas extranjeras recurren a joint ventures para utilizar China como base de producción y exportar desde allí





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