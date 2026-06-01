"Obsession", la película de terror más taquillera de Focus Features y una de las más rentables hechas en Hollywood

La película de terror "Obsession", con un presupuesto de US$ 750.000, superó los US$ 100 millones en su tercer fin de semana de exhibición en Estados Unidos, convirtiéndose en la película más taquillera de su estudio, Focus Features, y en una de las cintas más rentables hechas en Hollywood. Además, ha recaudado US$ 8 millones el sábado, un incremento de 30 % con respecto del viernes, y se trata del mayor aumento de taquilla en un tercer viernes de mes para un estreno a gran escala que no sea navideño en más de 50 años.

CNN Español - Una de las historias del año en Hollywood: la película de terror " Obsession ", con un presupuesto de US$ 750.000, superó los US$ 100 millones en su tercer fin de semana de exhibición en Estados Unidos, convirtiéndose no solo en la película más taquillera de su estudio, Focus Features , sino en una de las cintas más rentables hechas en Hollywood.

Además, según el sitio web Global Box Office, recaudó US$ 8 millones el sábado, un incremento de 30 % con respecto del viernes. Se trata del mayor aumento de taquilla en un tercer viernes de mes para un estreno a gran escala que no sea navideño en más de 50 años, desde "Jaws" en 1975. El "boca a boca" ha hecho de "Obsession" un fenómeno de taquilla.

Usualmente, la recaudación de una película decrece porcentualmente cada fin de semana desde su estreno. Pero con "Obsession" ha ocurrido lo contrario: aumenta. Recaudó 30 % más en su segunda fin de semana y en su tercer fin de semana la taquilla aumentó 10 %, según el sitio web Box Office Mojo. Un grupo de niños que desaparece es el punto central de la historia de la película "Weapons"





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