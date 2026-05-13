Observatorio de Yebes será centro oficial de seguimiento del eclipse total solar

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, anuncio el pasado miércoles que el Observatorio de Yebes será el centro oficial de seguimiento del eclipse total solar en España, el 12 de agosto.

El Observatorio de Yebes en Guadalajara será el centro oficial de seguimiento del eclipse total solar el 12 de agosto, con expertos de la Agencia Espacial Española, del Instituto de Astrofísica de Canarias y del propio centro astronómico, así como astronautas españoles de la ESA.

Además de medios de comunicación, españoles e internacionales, podrán mostrar este fenómeno histórico con retransmisiones en directo y en las mejores condiciones. La península ibérica será el único lugar poblado del mundo donde podrán disfrutarse los eclipses totales de sol el 12 de agosto





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