Observatorio de Bolsas y Mercados Españoles (BME): El mejor mes de retribuciones desde 2018

En el mes de abril, las cotizadas en Bolsas y Mercados Españoles contabilizaron una retribución de 10.361 millones de euros, el año pasado, con un incremento del 12,5%. Este mes y pasado noviembre, BBVA destinó sus montos brutos correspondientes.

Asimismo, las cotizadas en el mes de abril retribuyeron a los accionistas con una cantidad de 10.361 millones de euros, incrementando un 12,5% en comparación con el mismo mes del 2024, según los registros de Bolsas y Mercados Españoles (BME) consultados por Europa Press.

Cabe recordar que en el ejercicio 2025 las empresas españolas distribuyeron 42.600 millones de euros, el nivel más alto en la serie histórica de BME que comienza en 2018, con una subida del 13,2%. Volviendo al mes de junio, Ebro Foods (0,23 euros), Bankinter (0,1549 euros), Renta 4 (0,25 euros), CaixaBank (0,3321 euros), BBVA (0,6 euros), Miquel y Costas (0,1228 euros), Naturhouse (0,05 euros), Línea Directa (0,0138 euros), Renta Corporación (0,0246 euros), Unicaja (0,1066), Airbus (3,2 euros), y Aena (1,09 euros) retribuyeron dividendos.

El importe mayor entregado entre sus accionistas corresponde a BBVA con 3.380 millones de euros. Agregado al monto de 0,32 euros brutos por acción del pasado noviembre, BBVA destinará un récord de 5.200 millones de euros al dividendo ordinario correspondiente a los resultados de 2025, equivalente al 50% del beneficio del ejercicio. En mayo, las empresas cotizadas repartirán 5.323 millones de euros, la cual será compartida por Inditex (0,875 euros) y el resto de sus miembro





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