Obras en AVE reactivan el Puente Aéreo Madrid-Barcelona frente a la Ley de Movilidad

Las obras en la línea Madrid-Barcelona favorecen el vuelo frente a la normativa que buscaba reducir trayectos de menos de dos horas y media, complicando la descarbonización.

Las obras de remodelación previstas en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona están generando un efecto contrario al esperado por la legislación climática reciente, reforzando la posición del transporte aéreo en la principal ruta nacional. La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada en octubre de 2025, establecía originalmente un marco normativo para impulsar la reducción de vuelos domésticos cuando existiera una alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media. Sin embargo, la interrupción parcial o total del servicio de trenes prevista para el próximo año está consolidando la demanda de billetes aéreos.

Marco Legal y el Estudio Pendiente

La normativa parlamentaria detallada en el Congreso de los Diputados contenía una disposición adicional que obligaba al Ministerio de Transportes a impulsar la disminución de vuelos domésticos en rutas con conexión ferroviaria inferior a dos horas y media. Esta medida afectaba inicialmente a más de 24.000 vuelos, excluyendo solo aquellas conexiones con aeropuertos que sirvieran como nodos para rutas internacionales. El texto legal exigía además que el ministerio estudiara, desde una perspectiva técnica, si la racionalización de estos vuelos cortos podría constituir una medida efectiva para reducir las emisiones contaminantes del sector aéreo.

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Plazos Incumplidos y Faltas de Ejecución

A pesar de que la ley estipulaba que este estudio debía iniciarse en un plazo de seis meses y ser sometido a audiencia pública, dicha medida nunca se ha materializado en la práctica administrativa. La ausencia de concreción técnica ha dejado sin definir los mecanismos reales para frenar el tráfico aéreo en trayectos competitivos. Esta situación coincide con el estancamiento de otros proyectos paralelos, como el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible impulsado por el Ministerio de Consumo, que proponía prohibir la publicidad de servicios de transporte basados en combustibles fósiles cuando existieran alternativas no fósiles con una duración similar o inferior a dos horas y media.

Impacto Directo en el Puente Aéreo

El contexto de crisis ferroviaria, exacerbado por accidentes previos y las próximas obras de mantenimiento, está teniendo un efecto dominó favorable para el llamado Puente Aéreo entre las dos principales ciudades españolas. Este sistema de vuelos frecuentes nació a mediados de la década de 1970 para ofrecer flexibilidad sin horarios fijos. Aunque la liberalización del tren con la entrada de Ouigo e Iryo había sumido al servicio aéreo en sus peores momentos históricos, el cese de la actividad del Puente Aéreo por parte de Vueling en principios de 2025 ha concentrado la operativa en manos exclusivas de Iberia y Air Europa.

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Complejidad para Cumplir Metas Climáticas

Los estudios técnicos mencionados en la legislación debían evaluar no solo la conectividad regional, sino también los impactos económicos y sociales, incluyendo las subvenciones al transporte aéreo para residentes no peninsulares y la capacidad del sector para descarbonizarse. Dado el estancamiento de los proyectos legislativos y la inevitable reducción de la oferta ferroviaria durante las obras, parece bastante difícil poder cumplir la meta de reducción de vuelos de corto radio en el corto y medio plazo. La situación obliga a reevaluar cómo se alcanzarán los objetivos de recorte de emisiones contaminantes a mitad de siglo en un escenario donde el avión se consolida como la única alternativa viable en ciertos corredores estratégicos.

Futuro del Transporte y Opciones Políticas

La prohibición de publicidad para carburantes fósiles, que solo se aplicaría a servicios con origen y destino en el territorio peninsular y excluyendo trenes turísticos, nunca llegó a aprobarse. Ante esta realidad, el cumplimiento de los objetivos climáticos dependerá de si los futuros programas electorales de las fuerzas políticas incluyen estrategias concretas para mitigar el aumento del tráfico aéreo. La ausencia de regulación efectiva y la priorización de obras de infraestructura crítica dejan a las aerolíneas en una posición de ventaja operativa sobre el tren, complicando los planes de sostenibilidad ambiental del país.