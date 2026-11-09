Obispado de Urgell prohibe ministerio a seminarista por abuso sexual

El Obispado de Urgell prohíbe el ministerio sacerdotal a un seminarista bajo investigación por presuntos abusos sexuales denunciados en octubre de 2026.

El Obispado de Urgell ha anunciado oficialmente la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal y el cese de las funciones pastorales de un seminarista bajo investigación. Esta medida disciplinaria se ha hecho efectiva este lunes tras una reunión presencial mantenida el 30 de octubre con la persona denunciante.

La decisión institucional responde directamente a los hechos denunciados por la víctima durante el mes de octubre, específicamente tras una conversación sostenida el 17 de octubre de 2026. En dicho encuentro, el seminarista identificó a un sacerdote implicado en las conductas abusivas, activando de inmediato los protocolos de la diócesis catalana.

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Detalles del proceso de denuncia

La Oficina de Recepción de Informes y Denuncias de Abusos Sexuales de la Diócesis de Urgell fue notificada inmediatamente tras la identificación del sacerdote por parte del seminarista. El obispado confirmó que tomó conocimiento de los hechos con celeridad para proceder a las medidas cautelares correspondientes.

El documento oficial explica que las acciones legales y administrativas se iniciaron una vez que la víctima estableció el contacto con la autoridad eclesiástica. El obispado ha destacado que se ha garantizado un seguimiento estricto del caso desde el primer momento de la denuncia formal.

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Respuesta institucional y apoyo

El Obispado de Urgell ha reiterado su ofrecimiento de acompañamiento psicológico y espiritual a la persona denunciante durante todo el proceso. Se ha asegurado a la víctima una investigación del hecho con prontitud y se le alentó a ejercer sus derechos y personarse ante las autoridades públicas del Estado.

La institución subraya su disposición plena a colaborar con la Administración de Justicia para el esclarecimiento total de los hechos. Esta cooperación incluye el suministro de toda la información requerida por los tribunales para avanzar en las investigaciones penales.

Contexto y próximos pasos

Las víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia con presencia en España han mantenido protestas históricas, como la manifestación en Ciudad del Vaticano en 2019. Este caso refleja la presión constante sobre las diócesis para adoptar medidas transparentes y eficaces.

La Diócesis de Urgell ha solicitado prudencia por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación mientras se desarrollan los procedimientos judiciales y canónicos correspondientes. La institución mantendrá una postura de escucha, acogida y acompañamiento hacia todas las personas implicadas en este caso grave.