Oakley introduce la Sutro S semimontada y la Sutro Lite Sweep. Nuevos modelos con lentes Prizm, material O Matter y diseño urbano para ciclistas en noviembre de 2026.

La marca de accesorios deportivos Oakley ha anunciado el 23 de noviembre de 2026, a las 16:11 CET, la expansión de su icónica familia de gafas Sutro con el lanzamiento de nuevas versiones diseñadas específicamente para el mercado urbano y ciclista. Entre los modelos revelados se encuentran las gafas de ciclismo Sutro S con lentes Prizm Road en una combinación de color blanco y morado, así como las gafas de sol Sutro Lite Sweep en color blanco, que buscan ofrecer un campo de visión más amplio y una estética versátil para el uso diario.

Novedades técnicas de los modelos Sutro S y Lite Sweep

Las gafas Sutro S representan una versión reducida y semimontada del modelo original, redefiniendo el aspecto tradicional del rendimiento deportivo. Estos modelos incorporan una lente grande con una curva base ligeramente más ajustada que la de las gafas Sutro estándar, lo que permite una visión periférica mejorada y una protección de cobertura total contra los elementos. El diseño envolvente crea una apariencia atrevida y funcional, inspirando a los atletas a moverse con confianza y fluidez durante todo el día en entornos urbanos.

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Por su parte, las gafas Sutro Lite Sweep combinan la forma de lente curvada, popularizada anteriormente por el modelo Eyeshade, con el reconocido diseño de montura Sutro. Esta línea ofrece un diseño deportivo funcional con cobertura optimizada y una retención superior, lo que las convierte en una elección ideal para quienes buscan durabilidad y comodidad sin sacrificar el estilo. La selección de colores está disponible con lentes que presentan orificios específicos para aumentar el flujo de aire, ayudando a mantener la frescura del usuario independientemente de su ubicación.

Tecnología de materiales y lentes Prizm para alto rendimiento

Un elemento central en estas nuevas incorporaciones es el uso del material O Matter, un polímero de ingeniería que proporciona una durabilidad excepcional y comodidad durante todo el día, permitiendo que los usuarios mantengan el ritmo con una vida en constante movimiento. Para garantizar un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo, Oakley equipa estos modelos con almohadillas nasales Unobtainium de Oakley, las cuales aumentan el agarre con el sudor y brindan una mayor comodidad en las zonas de contacto crítico.

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La tecnología de lentes Prizm juega un papel fundamental en la experiencia visual que ofrece la familia Sutro. Estas lentes están diseñadas específicamente para mejorar el color y el contraste, permitiendo a los usuarios ver más detalles en el entorno que los rodea. En el caso de las gafas Sutro S, están disponibles con lentes Prizm Road, optimizadas para las condiciones de luz y contraste típicas de la conducción y el ciclismo en carretera, mejorando así la seguridad y el rendimiento del usuario.

Impacto en el mercado del ciclismo urbano y distribución

La introducción de estos nuevos modelos responde a la creciente demanda de accesorios deportivos que puedan transitar sin problemas entre el rendimiento técnico y el estilo de vida cotidiano. Las gafas de ciclismo Sutro S con Prizm Road y las Sutro Lite Sweep están dirigidas a una audiencia que valora la protección contra los elementos y la estética llamativa, sin comprometer la funcionalidad básica necesaria para el ciclismo urbano y el entrenamiento diario.

La disponibilidad de estas variantes en colores específicos como blanco, morado y negro, junto con las opciones de lentes especializadas, posiciona a Oakley para capturar una parte significativa del mercado de accesorios para ciclistas que buscan actualización en sus equipos a finales de 2026. La estrategia de diversificar la línea Sutro con versiones semimontadas y de inyección refleja una adaptación directa a las preferencias estéticas y funcionales de los consumidores modernos.

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