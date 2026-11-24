El regreso de Jensen Huang a Nvidia recupera confianza en el ecosistema de la IA, disparando el Nasdaq un 6,5% y frenando la pérdida de un billón de dólares.

El regresa inesperado de Jensen Huang a la cabeza de Nvidia ha detenido la espiral bajista que afectaba al sector tecnológico y ha reavivado la confianza en la industria de la inteligencia artificial. Desde su ausencia durante once días, Nvidia había perdido más de un billón de dólares en valor de mercado, lo que llevó al índice Nasdaq Composite a rozar los límites de un mercado bajista. La recuperación comenzó al abrir la sesión del lunes, pero el anuncio de su vuelta aceleró drásticamente las subidas en toda la plataforma tecnológica.

El Nasdaq Composite registró un salto del 6,5%, marcando su mejor jornada en diecinueve meses. Este repunte abarcó a diversas empresas clave en el desarrollo de la IA, incluyendo a plataformas de computación en la nube como CoreWeave y fabricantes de chips como Micron, cuyas acciones habían caído con fuerza durante la ausencia del CEO. La magnitud de estos movimientos demuestra cómo el destino del sector depende enteramente de la estabilidad operativa y financiera que representa Huang.

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Financiación circular y papel central

Nvidia opera como el banco central de la inteligencia artificial, utilizando su balance para garantizar préstamos y canalizar capital hacia proveedores y centros de datos. Bajo el liderazgo de Huang, la compañía ha fomentado acuerdos de financiación circular donde respalda a empresas que luego compran sus productos, creando un ecosistema autosostenible. El valor de sus operaciones de capital de riesgo alcanzó los doscientos veinte mil millones de dólares este año, mientras que las fusiones y adquisiciones sumaron treinta y tres mil millones, según datos de PitchBook.

Jay Goldberg, analista sénior de Seaport Research Partners, señaló que la vuelta de Huang infunde esperanza en que el modelo de financiación de la industria permanece intacto. Los inversores observan con atención si esta estrategia agresiva continuará o si la compañía se enfrentará a nuevos desafíos regulatorios y de mercado. La ausencia reciente puso en evidencia que el ecosistema construido por Huang es frágil sin su presencia activa para ejecutar los acuerdos ya firmados.

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Escrutinio y dudas sobre el modelo

Ken Mahoney, presidente de Mahoney Asset Management, declaró que la reincorporación de Jensen da a los inversores confianza en que Nvidia puede ejecutar los acuerdos que estaban en entredicho durante su ausencia. Sin embargo, los analistas de Wells Fargo advirtieron que el escrutinio sobre Huang será ahora mucho mayor. A pesar de la recuperación inicial, persisten dudas legítimas sobre la viabilidad del negocio detrás de la construcción masiva de centros de datos y la sostenibilidad de las deudas acumuladas.

Las acciones de Nvidia quedan ahora bajo la lupa de los mercados, que buscan respuestas sobre el apoyo financiero al ecosistema de IA en general. Goldberg comentó que las dudas sobre la viabilidad del modelo no desaparecen con el regreso del CEO, aunque se le está dando una segunda oportunidad por el momento. La industria espera ver si Huang puede mantener el ímpetu anterior o si la agitación reciente deja secuelas permanentes en la confianza de los socios comerciales.