Nvidia presenta resultados trimestrales doblados y proyecta 130.000 millones de dólares. La firma consolida su estructura con Harvey Jones como nuevo presidente tras la salida de Jensen Huang.

El fabricante de semiconductores Nvidia registró un crecimiento espectacular en sus ventas y beneficios trimestrales, duplicando las cifras del mismo periodo del año anterior. Este anuncio financiero se produjo el martes, seis días después de que su cofundador y director general, Jensen Huang, presentara su dimisión.

Resultados Financieros Superiores a las Expectativas

Nvidia informó de unos ingresos netos de 65.000 millones de dólares, superando ampliamente las estimaciones del mercado. La compañía también proyectó que sus ingresos para el próximo trimestre ascenderán a 130.000 millones de dólares, una cifra que está muy por encima de los pronósticos analistas. Co-Director Financiera Colette Kress confirmó esta trayectoria alcista durante la conferencia con analistas, asegurando que la demanda de sus chips continúa siendo robusta e insaciable.

Also read Jensen Huang enfrenta escándalo en Nvidia con apoyo de Trump

Los compromisos de inversión y financiación con sus clientes alcanzaron los casi 280.000 millones de dólares. Aunque este gasto ha mantenido el dinamismo en su ecosistema, también ha generado debates sobre la sostenibilidad a largo plazo de esta demanda. Aun así, los fundamentos financieros de la empresa siguen siendo sólidos y altamente rentables.

Transición de Liderazgo y Nuevas Estructuras

La salida de Jensen Huang marca el fin de una era caracterizada por su liderazgo carismático y un estilo de gestión menos convencional. Para suplir esta ausencia, el consejo de administración ha nombrado a Harvey Jones como nuevo presidente. Jones es una figura clave con una larga trayectoria, ya que forma parte del consejo desde 1993.

Advertisement

Antes de la semana pasada, Nvidia era una de las dos únicas compañías del índice S&P 500 que no contaba con un presidente del consejo de administración independiente. Esta nueva designación busca proporcionar una supervisión más sólida y una estructura corporativa más formal. Cuatro de sus consejeros llevan cerca de tres décadas en sus cargos, lo que sugiere una estabilidad en la junta directiva a pesar de los recientes cambios.

Impacto en la Valoración y Posición Competitiva

La capitalización bursátil de Nvidia ha perdido 750.000 millones de dólares desde que se hicieron públicos los episodios personales que involucraron a Huang. Sin embargo, sus rivales directos, como AMD, Broadcom y Cerebras, han ganado conjuntamente unos 320.000 millones de dólares en el mismo periodo. Esto indica que, aunque hay una erosión de valor, la empresa mantiene su posición dominante en el sector de los chips.

Las probabilidades de que Huang vuelva a ocupar el cargo de consejero general, según las predicciones del mercado Polymarket, cayeron del 15% al 8%. La empresa sigue siendo un gigante tecnológico, pero su futuro parece más convencional bajo la nueva dirección ejecutiva. La evolución de estas tácticas corporativas afecta directamente a la confianza de los inversores y a la percepción del mercado.

Gobernanza y Continuidad Operativa

La relación entre Nvidia y su principal proveedor, la taiwanesa TSMC, fue cultivada por Huang durante décadas. Colette Kress aseguró a los inversores que esta cadena de suministro permanece segura y estable, un mensaje crucial para tranquilizar al mercado. La investigación en curso sobre las actuaciones de Huang y sus relaciones personales podría revelar fallos en la gobernanza.

Advertisement

Si se descubren sorpresas desagradables, la nueva estructura con un presidente ejecutivo podría mitigar estos riesgos operativos. Nvidia sigue siendo un fabricante de chips altamente rentable que crece a un ritmo vertiginoso. Su capacidad para mantener la innovación y la producción sin su fundador dependerá de esta nueva etapa de madurez corporativa y supervisión rigurosa.