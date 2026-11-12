Nvidia renuncia a Jensen Huang y nombra a Colette Kress como CEO interina

Jensen Huang dimite de Nvidia por escándalos de infidelidad y espionaje. Colette Kress asume la presidencia ejecutiva interina mientras la bolsa pierde 490.000 millones de dólares.

La empresa Nvidia ha confirmado la renuncia inmediata de su cofundador y consejero delegado, Jensen Huang, ante la intensificación de los escándalos personales y legales que afectan a la compañía. Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, asume el mando interino mientras se busca un sucesor definitivo para liderar al principal fabricante de chips de inteligencia artificial del mundo.

Renuncia tras escándalos de infidelidad y espionaje

Jensen Huang dejó su cargo como consejero delegado, presidente y miembro del consejo de administración el jueves, tras una crisis que comenzó con la revelación de su relación extramarital con Alice Huang. Esta ejecutiva de Megaspeed, con sede en Singapur, es investigada por Estados Unidos por presunto espionaje al servicio de Pekín y contrabando de chips avanzados. Jensen Huang había emitido previamente un comunicado reconociendo la infidelidad y pidiendo disculpas a su familia y a los accionistas.

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La situación se agravó cuando se hizo pública una segunda aventura amorosa con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención sanitaria en Nvidia, lo que violaba el código de conducta de la firma. Esta nueva información provocó una reunión urgente del consejo de administración y la confirmación del cese inmediato de Huang. El consejo agradeció sus contribuciones profundas a la tecnología mundial, aunque la empresa carece actualmente de un plan de sucesión formal.

Investigaciones del FBI y tensiones geopolíticas

Las autoridades estadounidenses, incluyendo el FBI, el Departamento de Justicia y el Capitolio, han abierto múltiples investigaciones sobre cómo los secretos industriales de Nvidia podrían haberse visto comprometidos. Existe la preocupación de que la relación de Huang con Alice Huang haya expuesto a la seguridad nacional de Estados Unidos. Jensen Huang era conocido por su cercanía al presidente Donald Trump y por abogar por la eliminación de restricciones a la venta de chips a China.

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Aunque Donald Trump negó conocer la relación de su aliado con una espía china, The New York Times reveló que el Servicio Secreto había informado al presidente hace un año. Huang invitó a su esposa a una cena de gala en la Casa Blanca en septiembre junto a Xi Jinping, lo que añade capas de complejidad diplomática al escándalo. Pekín ha negado oficialmente las acusaciones de espionaje contra Alice Huang.

Impacto financiero y especulación sobre el sucesor

La confianza de los mercados se ha derrumbado, costando a Nvidia 490.000 millones de dólares en capitalización bursátil. Las acciones de la compañía cayeron un 14% en la apertura de Wall Street y cerraron con una caída del 4,34%, acumulando un descenso del 10,96% desde el inicio de la crisis. El valor de las acciones se ubicó en 166,19 dólares, alcanzando mínimos del año.

El presidente Donald Trump fue uno de los primeros en comentar la salida de Huang, calificando su trabajo de fantástico. En su red social Truth, Trump sugeriría que Tim Cook, ex director ejecutivo de Apple, es el único hombre capaz de ocupar el lugar dejado por Huang. Esta especulación se basa en la historia de Cook sucediendo a Steve Jobs y liderando a Apple hasta septiembre.

Futuro de Nvidia y búsqueda de liderazgo

Colette Kress dirigirá la compañía de forma interina mientras el consejo evalúa tanto candidatos internos como externos para el puesto de CEO. No se ha establecido una fecha concreta para la selección final del nuevo líder. La empresa se enfrenta a demandas colectivas y a la necesidad de restaurar la confianza de sus inversores tras una pérdida de valoración masiva. La situación actual deja a Nvidia sin su máxima autoridad en un momento crítico para la industria de la inteligencia artificial.