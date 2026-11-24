Nvidia recupera a Jensen Huang y Wall Street registra su mayor alza desde abril de 2025, impulsado por la estabilidad corporativa y el optimismo en IA.

El Consejo de Administración de Nvidia restituyó por unanimidad a Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y consejero, revirtiendo su negativa de menos de una semana antes. Esta decisión estratégica ha sumado aproximadamente 952.000 millones de dólares, unos 873.130 millones de euros, a su capitalización bursital, consolidando su posición dominante en el sector tecnológico global.

Mecanismo de Reincorporación y Estabilidad

La reanudación de las funciones de Jensen Huang se fundamentó en la intervención del gobierno estadounidense, que concluyó que su regreso no suponía un riesgo para la seguridad nacional. Según informó Reuters, el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance habían presionado activamente para facilitar su reincorporación tras la dimisión inicial.

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Huang había dimitido el 12 de noviembre tras reconocer una relación extramatrimonial, en medio de informes que vinculaban a una empresaria china con presuntos intentos de desviar chips restringidos a China. Las investigaciones sobre estas presuntas irregularidades continúan activamente, pero el contexto geopolítico y corporativo priorizó la continuidad operativa de la empresa.

Impacto Directo en Wall Street y Mercados Asiáticos

Wall Street protagonizó anoche su sesión más alcista desde abril de 2025, reflejando una fuerte recuperación de la confianza inversora. El índice S&P 500 subió un 4,7%, el Dow registró un avance del 3%, y el Nasdaq Composite ganó un 6,5%, mientras que el Nasdaq 100 experimentó un alza significativa del 6,9%.

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El optimismo se extendió rápidamente a los mercados asiáticos este martes. El Taiwan's Weighted Index se disparó más de un 9%, liderando las ganancias regionales. El índice KOSPI de Corea del Sur subió un 7,1%, y el Nikkei de Japón avanzó un 4,1%, indicando una correlación positiva con el repunte tecnológico estadounidense.

Los futuros del Nasdaq 100 ganaron un 0,1% y los del S&P 500 un 0,2% en las operaciones anticipadas. En Europa, el EuroStoxx 50 anticipa una apertura plana, sugiriendo una cautela moderada frente al entusiasmo mostrado en las bolsas transpacíficas.

Consecuencias en Inflación, Commodities y Geopolítica

Las rentabilidades del Tesoro subieron, con el bono a 10 años en el 4,94% y el de 2 años en el 4,69%. El dólar se acercó a un máximo de 19 meses frente al euro, mientras que el yen se debilitó. Los mercados descontaban una subida de tipos de la Fed en diciembre como prácticamente segura, frente al 89% del viernes, mientras que la probabilidad de un movimiento de 50 puntos básicos era de aproximadamente un 5%.

Los precios del petróleo bajaron con moderación, alrededor del 0,7%, hasta los 88,7 dólares el barril. Esta caída sigue a la reducción del 3,5% registrada el día anterior, ya que los temores a un inminente exceso de oferta eclipsaron en gran medida las continuas tensiones en Oriente Próximo. La Agencia Internacional de Energía pronosticó un superávit mundial de petróleo de 2 millones de barriles al día en el cuarto trimestre.

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Las hostilidades continúan en Oriente Próximo, con los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, prolongando sus enfrentamientos con Arabia Saudí. Irán lanzó ataques con misiles y drones contra países del Golfo, atacando instalaciones en Kuwait, Irak y Bahréin. Trump advirtió de una reanudación de hostilidades el próximo año si Irán no aceptaba un acuerdo de paz.

Cronograma de Datos Económicos y Próximos Pasos

Los inversores aguardan el dato de confianza del consumidor estadounidense del martes y los datos del miércoles sobre la inflación PCE, ingresos y gasto. También se prevé la revisión del crecimiento del tercer trimestre antes del festivo de Acción de Gracias del jueves.

Esta serie de eventos precede a la reunión final de la Fed en diciembre, un momento crucial para definir la política monetaria. La recuperación de la estabilidad en Nvidia y el entorno macroeconómico estable son determinantes para mantener el impulso alcista observado en las principales bolsas mundiales.