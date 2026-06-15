Nvidia regresa al mercado de deuda con una emisión masiva de 20.000 millones de dólares

La tecnológica Nvidia ha colocado bonos por primera vez en cinco años, en siete tramos de hasta 30 años, para refinanciar deuda y financiar alianzas estratégicas en IA. La operación, de hasta 20.000 millones de dólares, cuenta con la demanda de inversores y la colocación de JPMorgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley.

La gigante tecnológica Nvidia ha regresado al mercado de deuda con una emisión masiva, su primera en cinco años, que asciende a un total de 20.000 millones de dólares (aproximadamente 17.240 millones de euros).

Esta operación, que puede ser hasta cuatro veces mayor que las anteriores ventas de deuda realizadas por la compañía en 2020 y 2021, se ha estructurado en siete tramos con vencimientos que oscilan entre los 2 y los 30 años. Una parte significativa de los fondos obtenidos se destinará específicamente a refinanciar deuda pendiente, una estrategia que busca optimizar su estructura financiera y reducir costes.

La rentabilidad inicial ofrecida en el tramo más largo, el de 30 años, se sitúa 0,9 puntos porcentuales por encima del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que refleja las condiciones del mercado y la alta calificación crediticia de la empresa. Analistas de Bloomberg Intelligence señalan que una emisión de deuda a largo plazo a un coste relativamente bajo podría ayudar a Nvidia a disminuir su coste medio de capital, fortaleciendo así su capacidad para financiar asociaciones estratégicas en el ámbito de la inteligencia artificial, como su alianza con OpenAI, sin comprometer su perfil crediticio AA.

Los bancos colocadores de esta operación son JPMorgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley, según fuentes familiarizadas con el acuerdo. Nvidia se suma a la ola de grandes tecnológicas que han acudido masivamente a los mercados de deuda para financiar la expansión de sus infraestructuras ligadas a la inteligencia artificial. Alphabet y Amazon han sido particularmente activas en este sentido, inundando el mercado con emisiones millonarias destinadas a la construcción de centros de datos y otras instalaciones esenciales.

En un solo ejemplo, en marzo de este año, Alphabet colocó 37.000 millones de dólares en bonos, elevando su emisión total en lo que va de 2026 a alrededor de 66.000 millones. Otras compañías como Oracle, Meta y Salesforce también han ejecutado operaciones de gran envergadura, del orden de 25.000 millones, mientras que la propia Alphabet emitió 20.000 millones en febrero.

Los inversores han recibido favorablemente esta oleada de oferta, absorbiendo los bonos con facilidad gracias al apetito por activos de alta calidad crediticia. Nvidia, por su parte, aunque tradicionalmente más conocida como proveedor clave de chips y tecnologías para el ecosistema de IA, está realizando inversiones sustanciales para apoyar a las empresas que generan demanda de inteligencia artificial, consolidándose como una pieza central de este panorama tecnológico y como la empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil.

Esta emisión de deuda marca un paso importante en su estrategia financiera, permitiéndole acceder a capital a costes contenidos para impulsar su crecimiento y su red de colaboraciones estratégicas. La decisión de Nvidia de volver al mercado de deuda después de cinco años y con una cifra tan elevada subraya la confianza en su modelo de negocio y la necesidad de financiar su expansión en un momento de gran demanda de hardware y soluciones de IA.

Al refinanciar parte de su deuda existente, la compañía podría alargar los plazos de vencimiento y reducir su coste financiero medio, lo que es especialmente relevante dada la actual trayectoria de tipos de interés. La operación, liderada por tres de los principales bancos de inversión, ha sido bien recibida por el mercado, evidenciando la fortaleza de su calificación crediticia AA y la demanda de activos seguros en un entorno de cierta incertidumbre económica.

En un sector donde la competencia por la infraestructura de IA es feroz, contar con recursos financieros abundantes y a bajo coste permite a Nvidia no solo mantener su liderazgo tecnológico, sino también invertir en alianzas y ecosistemas que aseguren la adopción continua de sus productos. Esta emisión se produce en un contexto de rápidos cambios regulatorios y geopolíticos que afectan a las cadenas de suministro de semiconductores, por lo que fortalecer el balance sheet es una jugada estratégica para mitigar riesgos futuros.

En resumen, la operación representa una consolidación de Nvidia como un actor financieramente resiliente y con una visión de largo plazo,利用其强大的市场地位来获取低成本资本，为人工智能时代的竞争奠定基础





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nvidia Emisión De Deuda Bonos 20.000 Millones Inteligencia Artificial Refinanciación Mercado De Capitales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 13 de junio de 2026Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 13 de junio de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 14.000.000 euros.

Read more »

El vértigo de los promotores que estudian la compra del solar de Mestalla: 'Tendremos que vender pisos por un millón'El Valencia CF acelerará a final de año la venta para ingresar 150 millones y cumplir con Goldman Sach, el banco que financia las obras del Nou Mestalla.

Read more »

Umar Farooq: 'Los controles regulatorios generan fricción en los pagos internacionales'Umar Farooq pilota la estrategia de JPMorgan en la división global de pagos. Reconoce que el desarrollo de nuevas tecnologías y el empuje de la digitalización han agilizado la...

Read more »

Goldman y JPMorgan relajan las normas de teletrabajo durante el MundialGoldman Sachs y JPMorgan Chase han decidido relajar temporalmente la obligación de asistir a la oficina para sus banqueros durante el Mundial, ante la previsión de interrupciones...

Read more »