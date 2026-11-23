Las acciones de Nvidia suben un 31,5% por el regreso de Huang como CEO, impulsando al S&P 500 un 4,7% en un mercado dependiente de la inteligencia artificial.

Las acciones de Nvidia se dispararon un 31,5% el lunes en Wall Street, marcando un giro drástico en la tendencia negativa de la semana pasada. Este repunte se produce tras el anuncio de que el consejo de administración de la compañía ha aceptado el regreso de Jensen Huang como consejero delegado, poniendo fin a un período de incertidumbre que había afectado gravemente a su cotización. La medida ha sido recibida con entusiasmo por los inversores, quienes buscan estabilidad tras una volatilidad extrema.

Recuperación bursátil tras caída del 23 por ciento

Las acciones de Nvidia experimentaron un avance significativo que contrarresta la caída de casi el 23 por ciento registrada la semana anterior. Aunque la cotización actual se mantiene por debajo del nivel previo al estallido del escándalo que involucra a Huang, el mercado parece haber validado la decisión de reintegrar a su cofundador al puesto clave. Este movimiento ha sido fundamental para detener la racha negativa que caracterizó los últimos días del mercado estadounidense.

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El índice S&P 500 subió un 4,7%, lo que representa su mejor jornada desde abril de 2025. Esta recuperación parcial ayuda a los mercados bursátiles estadounidenses a recuperar poco más de la mitad de las fuertes pérdidas registradas la semana pasada. Este balance semanal se sitúa entre uno de los peores desde la crisis financiera de 2008, evidenciando la gran dependencia del mercado estadounidense respecto a un solo sector tecnológico.

Presión de Donald Trump sobre el consejo de Nvidia

La recontratación de Jensen Huang no ocurrió en el vacío, sino bajo la sombra de la intervención directa de Donald Trump. En una entrevista concedida a la CNBC este lunes, el presidente de Estados Unidos afirmó que su intervención fue muy importante para convencer al consejo de administración de Nvidia de que restituyera a su cofundador en el cargo. Trump ha señalado públicamente que su Administración aseguró a Nvidia que el regreso de Huang no planteaba preocupaciones en materia de seguridad nacional.

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Esta aclaración es crucial dado que el consejo de administración de la empresa aún investiga si Huang fue objeto de espionaje por parte de un agente extranjero. La investigación también determina si las acciones personales del directivo suscitaron dudas en materia de seguridad nacional. Previo a esta decisión, hace menos de una semana, Nvidia había rechazado una propuesta de Huang para retomar su puesto como consejero delegado.

Impulso al sector de Inteligencia Artificial en Wall Street

El repunte de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial ha impulsado al índice compuesto Nasdaq un 6,5%, que encabezó las ganancias en la sesión. Mientras tanto, el índice industrial Dow Jones ascendió cerca de 1.450 puntos, un aumento del 3 por ciento. Los futuros del mercado ya sugerían antes de la apertura que las acciones pondrían fin a una racha de siete días de pérdidas, situando al S&P 500 más de un 10 por ciento por debajo de su máximo histórico alcanzado el mes pasado.

Otros valores estrechamente vinculados a Nvidia también experimentaron fuertes alzas, demostrando la contagiosidad del optimismo en el sector. CoreWeave, una empresa que adquiere chips de Nvidia para luego ofrecer acceso a ellos a través de servicios en la nube, registró un incremento del 22,3 por ciento. Esta subida refleja la confianza renovada en la cadena de suministro de tecnología de punta.

Impacto en pensiones y materias primas globales

Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial son sumamente importantes para los planes de pensiones de los trabajadores expuestos al mercado de renta variable. Empresas como Nvidia y otros semiconductores se han convertido en algunas de las compañías más grandes e influyentes de Wall Street. El rebote de estas acciones ayuda a mitigar las pérdidas acumuladas por los fondos de jubilación en las últimas semanas.

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El impacto se extiende a empresas industriales como GE Vernova, que contribuye al suministro energético de los centros de datos destinados a la inteligencia artificial. Sus acciones subieron un 8,2 por ciento tras haber caído cerca de un 13 por ciento la semana anterior. De manera similar, Caterpillar, cuyas ventas de equipos se han visto favorecidas por el auge de la construcción relacionada con la inteligencia artificial, subió un 7,2 por ciento tras haber caído un 15 por ciento la semana pasada.

En el frente de las materias primas, el crudo Brent descendió un 3,6 por ciento, situándose en 86,68 dólares por barril. Desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en febrero, el precio ha oscilado de forma errática entre los 72 y los 114 dólares. Esta fluctuación continúa afectando a los costos logísticos y energéticos que impactan directamente en la rentabilidad de los sectores tecnológicos y manufactureros mencionados anteriormente.