Nvidia nombra Harvey Jones presidente y a Colette Kress CEO tras la dimisión de Huang

Nvidia designa a Harvey Jones como nuevo presidente y a Colette Kress como CEO para liderar la transición tras la partida de Jensen Huang.

La empresa de semiconductores Nvidia ha anunciado formalmente la sucesión de liderazgo tras la salida del fundador Jensen Huang, confirmando que Harvey Jones asumirá el cargo de presidente y Colette Kress será la nueva consejera delegada. Esta reestructuración directiva busca estabilizar a la compañía, que perdió cerca de 200.000 millones de dólares de valor de mercado el jueves tras la noticia de la dimisión de Huang. El relevo ocurre en un momento crítico para la organización, que se encuentra en el epicentro de la explosión global de la inteligencia artificial.

La crisis de confianza en el liderazgo actual

La decisión de nombrar a nuevos máximos directivos surge directamente de las recientes revelaciones sobre las relaciones personales que mantuvo Jensen Huang con una presunta espía china y con al menos una empleada de Nvidia. Estos escándalos han generado una urgencia operativa para la junta directiva, la cual necesitaba actuar rápidamente para preservar la reputación corporativa y la estabilidad financiera del grupo. La pérdida de valor bursátil refleja la inquietud del mercado ante la incertidumbre generada por estos eventos de gobernanza interna.

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Perfil del nuevo presidente Harvey Jones

Harvey Jones, uno de los inversores iniciales de la compañía, asume la presidencia tras décadas de colaboración con los fundadores. Conocido por su estilo pragmático y su origen en Nueva Inglaterra, Jones es uno de los tres únicos consejeros que han permanecido en el consejo durante más de 25 años. Su trayectoria incluye experiencias vividas durante la crisis de quiebra de la empresa a mediados de los años noventa, lo que le proporciona una perspectiva histórica única sobre la resistencia corporativa.

Jones posee una participación accionaria significativa en Nvidia, con más de 7 millones de acciones valoradas en más de 1.000 millones de dólares. Además, es miembro activo de los comités de auditoría, nombramientos y gobierno corporativo. Su conexión con el sector tecnológico se remonta a finales de la década de 1990, cuando dirigió una compañía de software para diseño de chips que facilitó su encuentro con Huang y otros ingenieros. Esta profundidad en la historia de la empresa es vista como un activo clave para gestionar la transición.

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La visión estratégica de la nueva CEO

Colette Kress llega a Nvidia desde Cisco Systems en 2013 y ha supervisado la estrategia de inversiones multimillonarias en el ecosistema de la inteligencia artificial. Kress asumirá un papel protagonista inmediato, especialmente cuando la compañía presente sus resultados trimestrales la próxima semana. Se conoce que ha cuestionado algunas decisiones de Huang, como la operación inicial de respaldo de 250.000 millones de dólares para centros de datos de OpenAI, que finalmente se redujo a 100.000 millones de dólares con opciones de ampliación gradual.

Kress posee alrededor de 4,8 millones de acciones de la empresa, valoradas en unos 800 millones de dólares. John Chambers, ex consejero delegado de Cisco, destaca que Kress entiende las necesidades del liderazgo durante grandes transiciones de mercado. Su capacidad para formar equipos sólidos y ejecutar operaciones a gran escala es considerada esencial para mantener el impulso tecnológico de la organización en un entorno competitivo.

El impacto en el ecosistema de IA

Ben Bajarin, analista de Creative Strategies, afirma que Nvidia es el centro de gravedad del actual auge de la inteligencia artificial. Para él, la misión de Jones y Kress es devolver el equilibrio y la estabilidad al sistema corporativo. Ambos ejecutivos tienen la tarea difícil de iniciar una nueva etapa que rompa claramente con el pasado, a pesar de sus largas trayectorias bajo el liderazgo histórico de Huang. La compañía mantiene alianzas estratégicas, como la inversión de 2.000 millones de dólares en Synopsys en diciembre, que deberán seguir siendo prioridad.

Los nuevos líderes recabarán opiniones de otros miembros del consejo y ejecutivos clave, entre ellos Ian Buck, quien dirige el área fundamental de centros de datos y creó la plataforma software CUDA. Aunque inicialmente se consideró a un candidato interno como el favorito, la búsqueda también incluyó líderes externos de alto perfil. La dirección actual enfrenta el reto de consolidar la posición de mercado mientras navega las complejidades regulatorias y éticas derivadas de los eventos recientes.