Nvidia investiga a Jensen Huang tras vínculo con agente china

Nvidia inicia investigación interna contra el CEO Jensen Huang por relación con ejecutiva vinculada a inteligencia de China, sin riesgos de seguridad confirmados.

Nvidia ha iniciado una investigación interna formal contra su director ejecutivo, Jensen Huang, tras confirmarse que mantuvo una relación íntima con una mujer identificada como agente de la inteligencia de China. El gigante tecnológico actuó inmediatamente después de que la inteligencia estadounidense alertara a la compañía sobre este vínculo, que podría representar un riesgo de espionaje corporativo.

Origen de la Investigación y Alerta Estadounidense

La acción correctiva de Nvidia fue desencadenada por una advertencia directa de las autoridades de inteligencia de Estados Unidos. El Financial Times informa que la inteligencia estadounidense alertó a la compañía de que el empresario tecnológico mantenía una relación con una ejecutiva supuestamente reclutada por China para recopilar información en el grupo estadounidense.

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Esta señal de alarma cambió el enfoque de la empresa cuando las vigilancias realizadas revelaron que la mujer, Alice Huang, estaba recopilando y trasladando información directamente a Beijing. El gobierno estadounidense determinó que esta ejecutiva actuaba como un agente de inteligencia, lo que elevó la gravedad de la situación de un asunto personal a una potencial amenaza de seguridad nacional.

Reacción de Jensen Huang y Confesiones

Jensen Huang, figura central en el auge de la inteligencia artificial gracias al desarrollo de tarjetas gráficas avanzadas y considerado un aliado influyente, ha admitido públicamente la infidelidad. En un mensaje enviado a la empresa, el CEO reconoce que fue infiel a su esposa y que sus acciones la han herido a ella y a sus hijos.

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El directivo expresó su profundo arrepentimiento mediante declaraciones donde afirmó que no hay excusa para lo que hizo. Aunque su posición como líder tecnológico es inquebrantable, su confesión de haber mantenido una relación extramatrimonial con Alice Huang ha sido el detonante oficial para el lanzamiento de la auditoría interna.

Postura del Consejo de Administración

A pesar de la gravedad de la situación, el Consejo de Administración de Nvidia ha emitido una declaración tranquilizadora sobre la integridad de sus secretos. La junta afirmó explícitamente que no tiene ninguna razón para creer que secretos de seguridad nacional o de Nvidia hayan sido revelados a través de esta conexión personal.

No obstante, el organismo rector ha aclarado que una investigación interna del consejo examinará toda la información disponible para establecer los hechos con total claridad. Este paso es necesario para descartar cualquier filtración inadvertida de propiedad intelectual o datos sensibles de la empresa, protegiendo así los activos más valiosos del gigante de los semiconductores.

Cooperación y Próximos Pasos

En medio del escrutinio mediático, Jensen Huang ha manifestado su disposición total para colaborar con las autoridades internas. El señor Huang apoya esta investigación y se ha comprometido a cooperar con ella en todo momento, garantizando que no existan obstáculos para el proceso de auditoría.

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La situación actual deja a Nvidia en una posición delicada pero estable. Si bien se han descartado fugas de secretos, la empresa debe completar su investigación interna para asegurar que la relación con Alice Huang no haya comprometido la soberanía tecnológica de la organización frente a intereses extranjeros.