Nvidia investiga a Alice Huang por vínculos con China

La junta directiva de Nvidia abre una investigación independiente sobre Alice Huang, vinculada a Jensen Huang, por presuntos espionaje y desvío de chips.

La compañía Nvidia ha anunciado la apertura de una investigación interna independiente tras revelar informes de inteligencia estadounidenses que señalan a Alice Huang como una presunta agente de Pekín. Esta empresaria china, fundadora de Megaspeed International y vinculada sentimentalmente con el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, se encuentra actualmente en la capital china. Los informes sugieren que ella poseía conocimiento de funcionarios chinos sobre cómo obtener procesadores avanzados, lo que ha generado un escándalo corporativo de gran magnitud.

Investigación sobre desvío de semiconductores

Las autoridades estadounidenses están examinando meticulosamente si procesadores de última generación, sujetos estrictas restricciones de exportación, fueron desviados posteriormente a China a través de estructuras corporativas vinculadas a Megaspeed International. Esta empresa singapurense, dedicada a servicios de computación para inteligencia artificial, llegó a convertirse en uno de los socios principales de Nvidia en el sureste asiático. La pugna entre Washington y Pekín por el acceso a semiconductores y los controles impuestos para limitar el acceso chino a chips utilizados en inteligencia artificial son el contexto central de esta investigación.

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Respuestas diplomáticas y posicionamientos

Pekín ha desmentido rotundamente las acusaciones de espionaje, asegurando que no existe base para tales afirmaciones. Por su parte, la Cancillería china ha indicado que las informaciones sobre la supuesta actividad de espionaje carecen de fundamento. Nvidia, por su parte, sostiene que no tiene constancia de que secretos comerciales o información relacionada con la seguridad nacional estadounidense hayan quedado comprometidos, a pesar de que informes previos del New York Times vincularon a Huang con el Ministerio de Seguridad del Estado chino.

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Impacto en las acciones de Nvidia

El escándalo ha provocado una significativa caída en las acciones de Nvidia, con una bajada del 7,74% durante la sesión regular. Las acciones perdían 13,45 dólares en las operaciones posteriores al cierre, según los datos de cotización disponibles a las 23:47 hora local de Nueva York. La incertidumbre generada por la posible destitución de Jensen Huang ha afectado al sector tecnológico, que había sufrido fuertes pérdidas en las dos jornadas anteriores, aunque la volatilidad se moderó ligeramente tras el anuncio de la investigación interna.

Medidas de Taiwán y viajes de Alice Huang

Taiwán ha anunciado medidas para restringir la entrada de Alice Huang, señalada como un riesgo potencial para la seguridad nacional. El ministro del Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, Chiu Chui-cheng, confirmó que Huang viajó a la isla en ocho ocasiones entre 2024 y 2025, pero que este año no consta ninguna entrada. El gobierno isleño aplicará la normativa para casos donde exista riesgo de perjuicio para los intereses nacionales, poniendo una anotación en su expediente y restringiendo su entrada conforme a la ley.