Las acciones de Nvidia suben un 30% con la llegada de Jensen Huang a Washington, impulsando el Nasdaq a positivos y recuperando la euforia en el sector tecnológico.

Las acciones de la tecnológica Nvidia registraron un salto significativo del 30% en su cotización después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara su aprobación pública sobre el regreso de Jensen Huang a Washington, D.C. Este movimiento catalizó un rally generalizado en los mercados financieros, elevando la capitalización bursátil de Nvidia hasta los 2,36 billones de dólares (aproximadamente 2,36 billones de euros) y contribuyendo a que el capitalización total del mercado de valores alcanzara los 41,13 billones de dólares.

Reacción del Mercado ante la Visita Presidencial

La sesión fue la más alcista para el principal índice tecnológico del mundo desde el 9 de abril del año pasado, fecha en que Donald Trump anunció la primera tregua en la guerra comercial que había iniciado el 2 de ese mismo mes. El Nasdaq Composite cerró con un aumento del 3,85%, volviendo a marcar valores positivos en lo que va de año, tras haber logrado un máximo histórico de 27.599 puntos el 6 de octubre de 2026, subiendo un 18,75% durante ese periodo. Desde ese pico, el índice había cedido un 12,5%, impulsado por el temor de los inversores hacia una posible sobrevaloración en el sector de la inteligencia artificial.

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Impacto en Wall Street y Principales Índices

El optimismo se extendió más allá del sector tecnológico, contagando a las grandes compañías del Nasdaq y al principal indicador de Wall Street. El Dow Jones Industrial Average avanzó un 3,01%, alcanzando los 49.595 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 ganó un 4,7% hasta situarse en 7.237 puntos. En el caso específico de Nvidia, las acciones estaban prácticamente planas a media sesión de este lunes, previo a una caída del 8,5% registrada el viernes, aunque su primer día de cotización el miércoles había visto un disparo del 38,67% y un cierre con subida del 17,07%.

Preocupaciones sobre Sostenibilidad Financiera

La gestora de activos Muzinich.es señaló que, aunque la presencia de Jensen Huang es un alivio por su estatus como gurú de la inteligencia artificial, no despeja las incertidumbres estructurales del segmento. Los expertos destacan que la lista de preocupaciones sobre el sector no deja de crecer, con un foco específico en la sostenibilidad de las inversiones financiadas mediante deuda por parte de los hiperescaladores.

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Desafíos de Rentabilidad y Transparencia

La falta de transparencia en determinadas operaciones que quedan fuera del balance es otro punto de fricción importante. Para los laboratorios que desarrollan modelos de inteligencia artificial de última generación, la incertidumbre reside en si existen rentas económicas sostenibles en un mercado donde los productos se convierten progresivamente en commodities. En el caso de los fabricantes de chips, los riesgos están relacionados con la financiación circular, actuando simultáneamente como inversores y financiadores de sus propios clientes.

El regreso de Huang coincide con un momento crítico para la validación de los modelos de negocio tecnológicos, mientras los inversores intentan equilibrar la euforia por el liderazgo en hardware con los riesgos financieros a largo plazo. La sesión reflejó una clara preferencia por la estabilidad y la comunicación directa con la administración actual, aunque el mercado sigue vigilando de cerca la capacidad de generar flujos de caja reales más allá de la especulación.