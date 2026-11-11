Nvidia enfrenta caída de 1,7 billones de dólares tras investigación sobre Jensen Huang

La acción de Nvidia perdió 1,7 billones de dólares cuando se denunció a su CEO por presunta espionaje, dejando a la compañía con una capitalización de 4,03 billones de dólares y superada por Apple.

Nvidia perdió 1,7 billones de dólares de valor de mercado en poco más de un mes, lo que supera la capitalización de todas las compañías que conforman el Ibex. La caída se inició cuando el ex-presidente de la empresa, Jensen Huang, fue puesto a la luz de una investigación por parte de los servicios secretos estadounidenses por una supuesta actividad de espionaje chino.

Impacto inmediato en el mercado

El anuncio del caso contra Huang provocó que la acción de Nvidia se depreciara un 4,3% en la jornada, mientras el S&P 500 avanza 2,3%. Este descenso representa la peor jornada de la acción frente al índice desde la crisis causada por DeepSeek, que redujo el valor de Nvidia un 17% y limitó la caída del S&P 500 al 1,5%.

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Valoración y posición frente a competidores

Hasta la investigación, Nvidia había alcanzado una valoración de mercado de 5,7 billones de dólares y se situaba a la cabeza del mercado mundial de chips de inteligencia artificial, con una cuota estimada entre el 75% y el 81% para centros de datos en 2026. Su precio actual se sitúa en 4,03 billones de dólares, lo que deja a Apple con 5,06 billones y una participación mayoritaria de 4,03 billones.

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Evolución de ingresos y perspectivas futuras

El negocio de centros de datos de Nvidia creció de 47.500 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2024 a 115.200 millones el siguiente año, y se proyecta alcanzar 193.700 millones en 2026. El consenso de analistas espera que la compañía reporte ingresos de 102.000 millones de dólares para el tercer trimestre fiscal 2027. La empresa también posee participaciones significativas en SpaceX (122,8 millones de acciones) y otras firmas de IA.

Nuevos retos y estrategias de financiación

Con una red robusta de alianzas con entidades como Apollo, Blackstone, BlackRock y Goldman Sachs, Nvidia ha asegurado cerca de 500.000 millones de dólares en financiación para proyectos de IA. Según un informe de Morgan Stanley, los acuerdos de financiación plantean un riesgo crediticio de 200.000 millones de dólares para Nvidia para finales de 2028. A pesar de los recelos, la compañía continúa invirtiendo en 216 empresas relacionadas con la IA y preparándose para su próxima oferta pública en la próxima semana.