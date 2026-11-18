Nvidia prevé un crecimiento del 75% hasta 746.000 millones de dólares, desmiente riesgos tras salida de Huang y asegura suministro con TSMC.

Nvidia ha anunciado un aumento del 75% en sus ingresos para el próximo ejercicio fiscal, alcanzando una cifra estimada de 746.000 millones de dólares. Este salto significativo, respaldado por la fuerte demanda de chips de inteligencia artificial, supera la proyección previa del 70% y confirma la solidez del gigante de semiconductores. La compañía busca silenciar las dudas sobre su futuro tras la partida de Jensen Huang y garantizar la continuidad operativa.

Elevación de proyecciones y guías financieras

El gigante de los chips espera incrementar sus ingresos en un 75% durante su próximo ejercicio fiscal, lo que sitúa su facturación proyectada cerca de los 746.000 millones de dólares. Estas cifras se basan en los cálculos de Jefferies y marcan una mejora respecto al 70% que la empresa anticipaba hasta hace poco. Para el cuarto trimestre, Nvidia prevé generar alrededor de 130.000 millones de dólares en ingresos.

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Esta nueva orientación financiera supera las estimaciones del mercado que se tenían para el tercer trimestre y eleva también las expectativas para el período actual. La directiva de Nvidia aseguró a los inversores que la empresa cuenta con la demanda necesaria para sostener este crecimiento acelerado. Además, han confirmado que disponen de la cadena de suministro requerida para cumplir con estos ambiciosos objetivos financieros.

Respuesta a riesgos de suministro y TSMC

La salida de Jensen Huang había generado preocupaciones en Wall Street sobre la relación con proveedores asiáticos clave. Kress ha tratado de disipar estas dudas mencionando que responsables de TSMC visitaron las oficinas de Nvidia durante la semana en curso. TSMC representa una pieza fundamental en el engranaje productivo del grupo, y estas reuniones buscan reforzar la confianza en la cadena de valor.

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A pesar de las garantías ofrecidas, UBS señala la existencia de un riesgo real de que Nvidia se vea condicionada por sus enormes compromisos de compra. La cartera de pedidos acumulada en esta industria ha pasado de dos billones a 2,5 billones de dólares en apenas tres meses. Esta situación obliga a la compañía a destinar recursos significativos a sus clientes para impulsar sus ingresos.

Dependencia de hiperescaladores y neoclouds

Nvidia depende en gran medida del mercado de hiperescaladores, que aportan alrededor del 56% de los ingresos de su negocio de centros de datos. La empresa confía en que el crecimiento se extienda a otros sectores, destacando el avance de la demanda empresarial. Kress anticipó que los ingresos procedentes de este mercado empresarial se duplicarán en el próximo ejercicio fiscal.

También se observa el auge de las neoclouds que alquilan infraestructura de inteligencia artificial, un sector en el que Nvidia ha contribuido a financiar estas compañías. Aunque estos actores compran los equipos, Kress advirtió sobre una mayor disciplina y selección de inversiones en el futuro. Los compromisos de compra de la compañía subieron hasta los 390.000 millones de dólares al cierre del último trimestre.

Devolución de capital y riesgos de mercado

Nvidia cuenta con 227.000 millones de dólares para recomprar acciones y prevé completar este programa antes de finalizar el próximo ejercicio. Durante el último trimestre, el grupo devolvió a sus accionistas 28.000 millones de dólares, reforzando la retribución al accionista. Sin embargo, la fortaleza de la demanda no elimina todas las incertidumbres estructurales.

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Jefferies advierte que la situación depende de que los grandes laboratorios de IA mantengan sus inversiones y demuestren retorno económico. Este factor escapa al control directo de Nvidia y representa un punto crítico. La compañía también debe gestionar un conjunto de garantías concedidas que asciende a 118.000 millones de dólares. El éxito futuro dependerá de equilibrar esta liquidez con la ejecución tecnológica en un mercado altamente competitivo.