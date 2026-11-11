Nvidia contrata al bufete Wachtell para investigar a Jensen Huang por espionaje

Nvidia contrata a Wachtell para investigar si Jensen Huang fue objetivo de inteligencia extranjera, con caídas de más del 5% en sus acciones.

La junta directiva de Nvidia contrató al bufete neoyorquino Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para dirigir una investigación sobre si el director ejecutivo Jensen Huang, de 63 años, fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera. La fabricante de chips anunció la decisión el martes, en medio de un escándalo que ha golpeado la reputación personal de Huang y el valor bursátil de la compañía.

La revelación de una relación extramatrimonial de Huang con una mujer que, según funcionarios estadounidenses, es una agente al servicio de China ha ensombrecido tanto al ejecutivo como a Nvidia. Las acciones de la empresa (NVDA) cayeron más de 5% esta semana, según el reporte de CNN.

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Jensen Huang y la investigación por espionaje extranjero

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz liderará la investigación que Nvidia encargó para determinar si Jensen Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. La decisión fue comunicada por la compañía el martes.

Huang lleva más de tres décadas construyendo Nvidia, una empresa cuyos chips y software sostienen los modelos de inteligencia artificial más avanzados del mundo. Antes del escándalo, la compañía avanzaba hacia una valoración de mercado histórica de US$ 5 billones.

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Nvidia se había convertido en una fuerza central en los mercados financieros y en la economía en general. Por eso, las dudas sobre su máximo responsable tienen un alcance que va más allá de la propia empresa.

Relación personal y reacción de Huang ante las acusaciones

Jensen Huang admitió una relación extramatrimonial con una mujer que funcionarios estadounidenses describen como agente al servicio de China. El caso se convirtió en el centro de la atención sobre el futuro del ejecutivo.

Huang declaró el domingo que asume toda la responsabilidad por lo que hizo y por el daño que causó, y que acepta las críticas que ello conlleva. También afirmó que está comprometido a proteger a Nvidia y a apoyar la seguridad nacional de Estados Unidos.

Legisladores federales exigen investigaciones y nuevas restricciones a la exportación de chips avanzados. Esas medidas podrían perjudicar el negocio de Nvidia, que depende de la venta de estos productos a nivel global.

Sucesión de Nvidia y consecuencias para la familia Huang

Los analistas de Wall Street se preguntan si Jensen Huang podría verse obligado a dejar el cargo o si dimitirá como director ejecutivo de Nvidia. No existe un plan de sucesión claro y público que indique quién podría reemplazarlo.

El escándalo también podría afectar la reputación de Huang como uno de los directores ejecutivos más populares e influyentes del mundo, así como sus relaciones familiares. Huang se casó en 1985 con Lori Huang, su novia de la universidad.

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La pareja tiene dos hijos, Madison y Spencer, quienes ocupan cargos directivos en Nvidia. Esa doble condición convierte el caso en un asunto que toca tanto la gobernanza de la empresa como la vida privada de la familia.

Historia de Nvidia y su capacidad para superar crisis

Nvidia ha construido su identidad alrededor de la capacidad de superar momentos críticos. La compañía estuvo al borde de la desaparición a mediados de la década de 1990 y cometió errores estratégicos importantes.

Uno de esos errores fue una incursión fallida en el sector de los teléfonos inteligentes. Durante su primera década, el equipo también diseñó un chip 3D poco convencional que pocos desarrolladores podían utilizar, lo que casi llevó a la empresa a la ruina.

La empresa nació en 1993 en un restaurante Denny's de San José, California, donde Huang ideó Nvidia junto con Curtis Priem y Chris Malachowsky. Huang había trabajado a los 15 años lavando platos en un Denny's de Portland, Oregón.

El lema no oficial de la compañía, que afirma que la empresa está a 30 días de quebrar, recuerda a sus aproximadamente 42.000 empleados lo estrepitosa que puede ser la caída de los gigantes. En 2024, Huang dijo a estudiantes de la Universidad de Stanford que la grandeza nace del carácter, formado por personas que han sufrido.