Nvidia cae tras escándalo de Jensen Huang y riesgo de destitución

Las acciones de Nvidia desploman más del 9% tras reportes sobre una relación extramatrimonial del CEO Jensen Huang y reuniones de la junta directiva para discutir su futuro liderazgo.

Las acciones de Nvidia experimentaron una caída abrupta durante las operaciones posteriores al cierre del mercado del miércoles, impulsadas por informes que señalan una relación extramatrimonial entre el director ejecutivo Jensen Huang y una ejecutiva de la propia corporación. La cotización del título NVDA se desplomó inicialmente más del 9 por ciento, aunque logró recuperar parte de las pérdidas para cerrar con una baja del 7,2 por ciento a las 7:00 p.m., hora del este, mientras los inversionistas analizaban la gravedad de la situación.

Escándalo personal impulsa la venta masiva

El detonante inmediato de la volatilidad en el mercado fue una investigación periodística liderada por The New York Times, que documentó la existencia de un vínculo sentimental fuera del matrimonio entre Huang y una mujer que forma parte de la alta dirección de la compañía. Este descubrimiento coincidió con informes adicionales del Wall Street Journal, los cuales afirmaron que la junta directiva de Nvidia se encuentra en reuniones críticas para evaluar el futuro de su fundador, quien ha liderado la empresa durante tres décadas.

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Ante la avalancha de especulaciones, la corporación no emitió ningún comentario oficial de manera inmediata a través de sus canales de comunicación habituales. La falta de respuesta institucional ha generado una incertidumbre significativa en la bolsa, ya que los mercados financieros dependen de la transparencia corporativa para tomar decisiones de inversión a corto plazo. Los analistas advierten que la ausencia de claridad sobre el estatus de Huang está exacerbando la presión vendedora.

La junta directiva evalúa sucesión y espionaje

La junta directiva de Nvidia no solo está considerando la posible destitución del CEO, sino que previamente había anunciado la apertura de una investigación independiente para determinar si Huang fue víctima de una operación de inteligencia extranjera. Esta consulta surgió tras otros reportes que vinculaban al ejecutivo con una segunda mujer, identificada por funcionarios de Estados Unidos como una presunta espía china, lo que añadió capas de complejidad legal y de seguridad nacional al caso.

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Jensen Huang había intentado mitigar los daños a su reputación el domingo pasado mediante una disculpa pública por su relación extramatrimonial, aunque en su declaración no reveló la identidad de la otra persona involucrada. Esta confesión previa ya había provocado una caída del 9,5 por ciento en el valor de las acciones durante los días lunes y martes, momento en el que el mercado reaccionó al reconocimiento de los hechos personales del líder tecnológico.

Crisis de liderazgo sin plan de sucesión

La posible remoción de Huang plantea un desafío estructural grave, ya que el fundador y director ejecutivo ha declarado repetidamente que no cree en la planificación de la sucesión. En una entrevista con Bloomberg en 2023, Huang afirmó que la empresa fue construida bajo su visión exclusiva, señalando que él sabe cómo dirigirla y que su presencia es el único factor que realmente importa para el éxito organizacional.

Esta postura ha dejado a la compañía sin un sucesor claro definido para ocupar el segundo puesto de liderazgo. La ausencia de un equipo directivo preparado para asumir el control genera dudas sobre la continuidad operativa y estratégica de Nvidia, una empresa cuyo valor se basa enormemente en la personalidad y la visión de su fundador. Los inversionistas temen que una transición abrupta de mando pueda alterar la cultura corporativa y la dirección tecnológica.

Impacto en el ecosistema de inteligencia artificial

El descrédito personal del ejecutivo afecta directamente la narrativa de confianza que ha impulsado a Nvidia como la segunda empresa más valiosa del mundo. Los inversionistas han apostado fuertemente por sus acciones debido a su papel central en el auge de la inteligencia artificial, financiando y promoviendo el desarrollo de chips fundamentales para modelos como ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic.

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La caída de las acciones de Nvidia también tuvo un efecto contagio en el resto del mercado tecnológico. A las 7:00 p.m., los futuros del índice Nasdaq 100 registraban una baja del 0,9 por ciento, mientras que los del S&P 500 retrocedían un 0,5 por ciento. Sin embargo, competidores como Advanced Micro Devices y Broadcom vieron sus cotizaciones elevarse un 4,5 por ciento y un 2,9 por ciento respectivamente, absorbiendo parte de la demanda que antes fluía hacia la corporación liderada por Huang.