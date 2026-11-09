Nvidia cae por escándalo de CEO y espionaje mientras el mercado de IA vacila

Las acciones de Nvidia bajan un 5% tras confirmar un escándalo personal de su CEO y una investigación por espionaje, agravando la incertidumbre del mercado de IA.

Las acciones de Nvidia experimentaron una caída de aproximadamente un 5% el lunes, marcando un punto bajo en su reciente trayectoria bursátil. Este movimiento negativo se desencadenó tras la revelación pública de que el director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, mantuvo una relación extramatrimonial. Simultáneamente, la corporación confirmó que está investigando reportes que la sitúan como objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

Impacto Financiero Inmediato

La volatilidad en el mercado tecnológico se intensificó este lunes, aunque otros índices principales mostraron señales mixtas. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq abrieron la jornada al alza, impulsados por un repunte generalizado en las acciones de otras empresas. En particular, el Nasdaq registró un aumento significativo del 2,5%. Sin embargo, esta tendencia positiva no benefició a Nvidia, cuyos títulos continuaron su debilidad reciente y extendieron su racha de pérdidas.

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El peso específico de la empresa en el índice tecnológico se hizo sentir en los datos acumulados. Las acciones de Nvidia han perdido más de un 20% desde su máximo histórico registrado hace un mes. Además, durante la semana pasada, la compañía borró prácticamente todas las ganancias acumuladas en lo que va del año fiscal, reflejando una corrección severa tras un periodo de crecimiento excepcional.

Contexto de Incertidumbre Sectorial

Estos acontecimientos críticos ocurren en un momento de turbulencia para el sector de la inteligencia artificial. Los analistas señalan que las fuertes caídas de las acciones tecnológicas en las últimas semanas responden a preocupaciones sobre la sostenibilidad de la expansión masiva de los centros de datos. La incertidumbre adicional surgió tras la victoria de los demócratas en las elecciones intermedias, lo que obligó a los inversionistas a considerar el riesgo de una desaceleración en la inversión en infraestructura.

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Los inversores ya mostraban nerviosismo por el enorme gasto en inteligencia artificial y las exigencias crecientes para obtener mayores rendimientos sobre dichas inversiones. La volatilidad de Nvidia ha exacerbado estos temores, ya que la estrella del auge tecnológico tiene una influencia desproporcionada sobre las perspectivas de Wall Street respecto a la viabilidad de este ciclo de crecimiento.

Detalles de la Investigación Corporativa

La junta directiva de Nvidia emitió un comunicado el domingo aclarando el alcance de la investigación interna. La empresa declaró que no tiene motivos para creer que se haya comprometido la seguridad nacional ni los secretos tecnológicos de la compañía. No obstante, confirmó que el proceso de auditoría examinará toda la información disponible relacionada con los informes de espionaje extranjero.

Por su parte, Jensen Huang emitió una nota separada dirigida al personal de la empresa. En ella, el director ejecutivo reafirmó su compromiso con la protección de los intereses de Nvidia y el apoyo a la seguridad nacional de Estados Unidos. Estas declaraciones buscan contener la ansiedad del mercado ante un escándalo personal que, por sus circunstancias, ha sido vinculado con riesgos geopolíticos.

Perspectivas Regulatorias y Futuro

Los analistas de Citi han planteado interrogantes clave sobre las posibles implicaciones regulatorias derivadas de esta situación. Las preguntas centrales incluyen si la investigación revelará hechos que puedan poner en peligro la continuidad de Huang como director ejecutivo. Además, existen preocupaciones sobre posibles restricciones a las ventas que podrían afectar la expansión global de la empresa.

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La tensión se suma a las crecientes fricciones geopolíticas entre Estados Unidos y China. Nvidia, fundada por Jensen Huang en 1993 y cotizada desde 1999, se ha posicionado como el principal proveedor de unidades de procesamiento gráfico. Estos chips son fundamentales para impulsar modelos de inteligencia artificial, desde Claude de Anthropic hasta Muse de Meta, y representan aproximadamente el 7% del valor del S&P 500.