Nvidia cae 7 por escándalo de espionaje al CEO mientras Ibex recupera los 20.000 puntos

Las acciones de Nvidia desploman un 7 por el escándalo contra su CEO Jensen Huang. Mientras tanto, el Ibex supera los 20.000 puntos en su primera sesión tras recuperar la cifra.

El Ibex 35 registró una jornada positiva al recuperar los 20.000 puntos el pasado día lunes, un hito psicológico que demuestra la resistencia del mercado español en medio de la incertidumbre global. Esta recuperación se produce en un contexto de alta volatilidad, donde la oleada de publicación de resultados empresariales locales vuelve a cobrar fuerza y pone a prueba el nivel alcanzado por el índice español. Los inversores evalúan con atención cómo se comportan las principales compañías del selectivo en un entorno que aún muestra signos de fragilidad en otros frentes.

El escándalo contra Jensen Huang afecta a Nvidia

Las acciones de Nvidia se desinflaron hasta un 7 por ciento en los mercados fuera de hora de Wall Street, marcando un retroceso significativo impulsado por la crisis que atraviesa la compañía. La cotización del gigante de los chips sucumbe otra vez al escándalo de espionaje que sacude a su CEO, Jensen Huang. Este incidente ha disparado las posibilidades de una salida de Huang, el artífice hasta ahora del éxito de la compañía, lo que ha generado inquietud entre los accionistas y analistas del sector tecnológico.

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Caídas tecnológicas y futuros del Nasdaq

En el exterior, las referencias menos favorables se centran en las tecnológicas, y en particular en Nvidia, lo que ha arrastrado la moral de otros índices bursátiles. De cara a la apertura de hoy en los mercados estadounidenses, los futuros del Nasdaq rozan el 1 por ciento de caída. El activo borró así buena parte del optimismo que trasladaron ayer al Nasdaq, el cual había subido un 1,6 por ciento gracias a los resultados positivos de la empresa de centros de datos CoreWeave, cuyas acciones aumentaron un 24 por ciento.

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Borroneo en los mercados asiáticos

El sector tecnológico también ha provocado que los números rojos hayan regresado a los principales índices de Asia. El Nikkei japonés cerró con una baja del 0,7 por ciento, mientras que la Kospi coreano registró una caída del 0,6 por ciento. Esta tendencia bajista en Oriente Medio refleja la sensibilidad de los mercados asiáticos ante las noticias negativas provenientes de Estados Unidos y la incertidumbre global sobre el futuro de las grandes capitales tecnológicas.

Petróleo Brent se mantiene en niveles altos

Mientras los mercados bursátiles navegan entre la esperanza y la precaución, las materias primas muestran su propia dinámica. El barril de Brent, después de los bandazos de las últimas jornadas, repite en el entorno de los 92 a 93 dólares. El precio del crudo se mantiene a la espera de noticias que permitan confirmar las expectativas de un próximo fin del conflicto en Oriente Medio, un factor clave que sigue influyendo en la valoración del riesgo global y en la estrategia de los inversores internacionales.