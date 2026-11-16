Colette Kress asume el liderazgo de Nvidia tras la salida de Jensen Huang. Analistas revisan las previsiones de ingresos y evalúan el impacto en los márgenes y la demanda global.

Colette Kress asume las riendas de Nvidia tras la dimisión de Jensen Huang la semana pasada, marcando el inicio de una nueva etapa crítica para el gigante de los chips. Su primera gran cita con el mercado llegará cuando la compañía presente sus resultados financieros y, lo que es más importante, cuando Kress explique su visión estratégica. Las señales que dé sobre la evolución de la demanda, las posibles restricciones en China, los problemas de suministro y la presión sobre los márgenes serán fundamentales para definir el rumbo inmediato de la empresa.

Kress descarta devolver a Jensen Huang al mando

Colette Kress ha abordado la posibilidad de que Jensen Huang regrese al liderazgo con personas de su confianza, pero su posición actual es clara y firme. La nueva directora ejecutiva respalda una campaña interna para que el consejo de administración restituya a Huang en su cargo original, aunque específicamente no como consejero delegado. Por el momento, Colette Kress no contempla la recuperación de Jensen Huang como consejero delegado de la compañía, estableciendo así una línea divisoria en la gobernanza corporativa que busca estabilidad inmediata.

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Analistas revisan las previsiones de ingresos de Nvidia

Una de las incógnitas centrales es si Nvidia mantendrá sus previsiones de unos 695.000 millones de dólares de ingresos en su ejercicio fiscal 2028, el cual arranca a finales de enero. Cumplir esa meta implicaría un crecimiento de alrededor de un setenta por ciento. Sin embargo, el panorama cambia al observar los ajustes recientes de las grandes instituciones financieras. UBS acaba de rebajar un diez por ciento su previsión de ingresos de Nvidia para el año natural 2028, desplazando la cifra desde 985.000 millones hasta 885.000 millones de dólares.

Esta revisión a la baja responde principalmente al riesgo de nuevas restricciones a las ventas a determinados mercados y a los retrasos observados en la construcción y puesta en marcha de nuevos centros de datos. Por su parte, Morgan Stanley ha recortado un diez por ciento sus estimaciones de ingresos de centros de datos de Nvidia para los ejercicios fiscales 2028 y 2029. Este segmento comercial es vital, ya que en el último trimestre aportó más del noventa y dos por ciento de la facturación del grupo.

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Impacto de las restricciones en China y márgenes

Las preocupaciones sobre las ventas de Nvidia en la región asiática se intensifican ante la incertidumbre regulatoria. Las restricciones y la incertidumbre sobre este mercado específico podrían afectar a entre el diez por ciento y el quince por ciento de los ingresos totales, según la firma Yorkville Ives. Además, el margen operativo se ve bajo escrutinio, habiendo caído hasta el setenta y cinco por ciento en el último trimestre, lo que sugiere presiones en los costos de producción o en la estrategia de precios.

La salida de Huang añade otra capa de incertidumbre sobre los acuerdos con proveedores críticos. Se espera que los analistas pregunten directamente a Colette Kress sobre la financiación del ecosistema de inteligencia artificial. Hasta ahora, Jensen Huang ha impulsado unas inversiones agresivas que necesitan un continuo apoyo financiero. Jefferies se pregunta en una nota a los inversores qué ocurriría con esa demanda futura si Colette Kress opta por una política de inversión más prudente, lo que podría ralentizar el crecimiento a largo plazo.

Proyecciones a corto plazo y resultados inmediatos

A pesar de la tormenta política y estratégica, los analistas siguen esperando unas cifras muy sólidas en el corto plazo. UBS calcula que Nvidia ha alcanzado entre 111.000 y 112.000 millones de dólares de ingresos en el tercer trimestre. Este rango implica superar la estimación oficial en hasta 4.000 millones de dólares, demostrando la resiliencia de la demanda en el sector de semiconductores.

Para el cuarto trimestre, la perspectiva sigue siendo optimista. UBS espera que la compañía anticipe una cifra de negocio de 130.000 millones de dólares. Para el año 2027, UBS apenas modifica sus estimaciones, aunque hay un ligero ajuste a la baja, y espera un crecimiento de alrededor del setenta y siete por ciento. Estos datos indican que, aunque la incertidumbre sobre la liderazgo cambia, el motor financiero de la compañía sigue funcionando con fuerza.