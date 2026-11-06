Nutricionista Javier Fernández-Ligero: Guìa sobre consumo de proteínas y mitos del mercado

El nutricionista Javier Fernández-Ligero analiza los macronutrientes esenciales. Descubre las fuentes de proteína animal y vegetal, dosis recomendadas y cómo mantener la masa muscular de forma saludable.

La prolifera de productos enriquecidos con macronutrientes ha transformado los pasillos de los supermercados, donde la oferta de nutracéuticos y alimentos suplementados ha crecido exponencialmente en los últimos años. El nutricionista Javier Fernández-Ligero, fundador de su propia consultoría especializada, advierte que esta tendencia comercial no siempre responde a las necesidades fisiológicas reales de la población general, sino que a menudo alimenta una obsesión desmedida por un solo nutriente.

Mitos sobre la saturación de proteínas en la dieta

Javier Fernández-Ligero explica que, en los últimos cinco o siete años, el consumo de proteínas se ha polarizado significativamente. Muchos consumidores han llegado a la conclusión errónea de que deben aumentar drásticamente su ingesta, ignorando que el cuerpo solo requiere la cantidad exacta para funcionar correctamente. Esta sobreoferta de lácteos, yogures y quesos enriquecidos crea un entorno donde es más probable quedarse corto en otros nutrientes o generar desequilibrios calóricos innecesarios.

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No obstante, es innegable que la proteína constituye una parte insustituible de una alimentación saludable. Este macronutriente no solo repara las fibras musculares dañadas durante la actividad física, sino que también juega un papel vital en la producción de hormonas masculinas y femeninas, así como en la generación de enzimas esenciales. Mantener la masa muscular es clave para preservar la autonomía y la salud metabólica, especialmente al alcanzar etapas de vida más avanzadas.

Dosis recomendadas según el nivel de actividad física

Para la población general sin una práctica deportiva intensa, Javier Fernández-Ligero sugiere que una ingesta adecuada se sitúa en rangos moderados. Sin embargo, para las personas que practican bastante deporte, las recomendaciones orientativas ascienden entre 1,2 y 1,3 gramos por kilogramo de peso corporal. Es fundamental individualizar estas cifras, ya que factores como la edad, la existencia de patologías preexistentes o condiciones específicas requieren un ajuste profesional de la dieta.

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El experto subraya que resulta mucho más difícil excederse que quedarse corto en este nutriente. Para una persona adulta que pesa 70 kilos, alcanzar los 120 gramos de proteína neta al día puede ser un desafío logístico considerable, especialmente para aquellos que seguían una alimentación mediterránea tradicional. Por ello, es prioritario asegurar la cantidad necesaria mediante fuentes naturales y accesibles, evitando la dependencia exclusiva de suplementos procesados.

Fuentes naturales y estrategias para la dieta vegana

Entre las mejores opciones asequibles, el huevo destaca por su alta relación proteína-caloría, costando habitualmente menos de un euro por unidad. Otras fuentes animales recomendadas incluyen el pollo y la ternera, mientras que los lácteos completos ofrecen una ventaja adicional: su contenido en grasas aporta una gran saciedad, ayudando a controlar los antojos y estabilizar los picos de glucosa en sangre.

En el ámbito de la nutrición vegetal, Javier Fernández-Ligero aclara que es perfectamente posible cubrir todas las necesidades de proteínas siguiendo una dieta vegana, siempre que exista una buena planificación. Algunas fuentes vegetales, como ciertas legumbres, no aportan todos los aminoácidos esenciales en las proporciones adecuadas por sí solas. Por este motivo, es estratégico repartir la ingesta a lo largo del día y combinar diferentes alimentos para garantizar un perfil nutricional completo y óptimo.

Finalmente, el nutricionista recomienda no concentrar toda la proteína diaria en una única toma para evitar sensaciones de pesadez. Incluir una fuente adecuada de este macronutriente en el desayuno, mediante platos como huevos revueltos con jamón o atún, o lácteos bien tolerados, establece un buen equilibrio glucémico desde el inicio del día y sienta las bases para una digestión más eficiente y una energía sostenida.