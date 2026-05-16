Nuria Roure: 'La siesta refresca tu mente y te da desconexión para llegar a la noche más descansado'

La psicóloga especialista en sueño, Nuria Roure, recomienda tomar una siesta breve antes de las 16.00 para recargar las pilas y tener energía para la noche. Junto a la duración, Roure enfatiza que la siesta debe comenzar antes de las 16.00 horas para dejar tiempo para recargar baterías antes de la noche.

Nuria Roure, psicóloga especializada en sueño, recomienda tomar una siesta rápida y antes de las 16.00 para recargar pilas y tener energía para la noche.

El objetivo del programa grupal de Roure es tratar de reducir la hiperactividad mental para que las personas puedan dormir durante el día y tener un mejor sueño nocturno. El experto en medicina china, Liu Zheng, sugiere que despertarse a las 3 de la madrugada puede ser un indicio de que el hígado está sobrecargado y en estado de alerta.

El nutricionista Pablo Ojeda aconseja que, si se tienen pan, chocolate o dulce en casa y no se puede evitar, el problema no está en el aliment





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