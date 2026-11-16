Nuria Fergó se posiciona como favorita en los Premios Grammy tras su nominación

La artista barcelonesa Nuria Fergó obtiene una nominación a los Premios Grammy, consolidándose como una de las favoritas en la industria musical junto a Raye y otros destacados artistas internacionales.

La artista barcelonesa Nuria Fergó se ha convertido en una de las grandes favoritas de los premios más importantes de la industria musical. Su presencia en la lista de nominados la sitúa justo detrás de la cantante Raye, quien encabeza el conteo con un total de once candidaturas. Este reconocimiento reafirma el estatus de Fergó como una figura clave en el panorama internacional, destacando su capacidad para competir en la élite de la música global.

Detalle de las nominaciones y competencia

Raye mantiene una posición dominante en las nominaciones, presentando varios trabajos que incluyen 'This Music May Contain Hope' y 'Click Clack Symphony', esta última en colaboración con el compositor Hans Zimmer. La fuerte presencia de Raye en la lista marca el tono de la competencia, estableciendo un nivel de excelencia muy alto para los demás artistas. Nuria Fergó, al encontrarse en las posiciones inmediatas siguientes, demuestra ser una contendiente seria y respetada.

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Artistas destacados en la lista

La lista de nominados incluye una amplia variedad de géneros y artistas de renombre mundial. Entre ellos se encuentran Feid, con su trabajo 'El green print: La Saga (Disc 1) - FEID VS FERXXO', y Busta Rhymes, quien presenta 'Dillagence II' junto a J Dilla. Estos nombres, junto con los de Eliane Elias y Carlos Henriquez, evidencian la diversidad y la calidad del catálogo considerado este año.

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Impacto y próximos pasos en la ceremonia

La nominación de Nuria Fergó no solo representa un logro personal, sino también un punto de orgullo para la escena musical de Barcelona. A medida que se acerca la ceremonia, el interés por su actuación y posible victoria aumenta. Los expertos señalan que su presencia en esta lista de favoritos podría influir significativamente en la dinámica de los votos finales. Se espera que la artista mantenga un perfil alto en los medios para capitalizar esta atención.