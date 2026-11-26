El investigador Nuno Palma analiza cómo los fondos de cohesión europeos han generado efectos perversos como la inflación de costes y la reducción de la competitividad sin lograr una convergencia económica sostenible.

La confianza en que la asistencia financiera de las naciones ricas pueda desarrollar eficazmente a las economías más pobres se ha desvanecido casi por completo. Esta crisis de credibilidad surge en un contexto en el que los gobiernos reducen los presupuestos de ayuda exterior y cuestionan la eficacia de décadas de intervenciones externas. Nuno Palma, investigador de la Universidad de Florida, aborda este tema central en su obra "La píldora envenenada de Europa: las consecuencias imprevistas de los fondos de cohesión y por qué deben desaparecer".

Orígenes históricos de la estrategia de convergencia

Palma remonta el origen del problema a los inicios de la integración europea, marcados por el Tratado de Roma de 1958. Este acuerdo institucional creó el Fondo Social Europeo con el objetivo inicial de ayudar a los trabajadores a adaptarse a las transformaciones económicas. Paralelamente, se implementaron subvenciones agrícolas y programas de desarrollo regional destinados a amortiguar los impactos derivados de la apertura de las economías nacionales a la competencia continental.

Also read Bruselas plantea un fondo común para liderar la carrera tecnológica y blindar las estructuras críticas frente al ciberespionaje

La política no adoptó su forma estratégica actual hasta 1988, tras la incorporación de Grecia, España y Portugal a la Comunidad Europea. En ese momento, el objetivo explícito pasó a ser la convergencia económica. Hoy, esta política se materializa a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que financia infraestructuras específicamente en las regiones más pobres en lugar de distribuir los recursos a nivel nacional.

Desde 1993, esta estructura se complementa con el Fondo de Cohesión, creando un mecanismo de transferencia masiva de recursos financieros hacia las zonas menos desarrolladas de la unión. Esta evolución histórica refleja un compromiso institucional continuo con la solidaridad financiera, independientemente de los resultados mixtos observados durante el proceso.

Advertisement

Desglose financiero y escala del gasto europeo

La magnitud de los fondos de cohesión en la Unión Europea es extraordinaria y representa una porción significativa del presupuesto comunitario. Entre 1986 y 2022, estas ayudas ascendieron a un total de 1,1 billones de euros. En el presupuesto de la UE para el periodo 2021-27, con un valor de 1,21 billones de euros a precios de 2018, este gasto específico constituye el 35% del total asignado.

Si se ajusta por inflación, la cifra resultante supera ampliamente los fondos que Estados Unidos destinó al Plan Marshall entre 1948 y 1951. Además, estos cálculos no incluyen el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia posterior a la pandemia, el cual canalizó 360.000 millones en subvenciones hacia los Estados miembros más vulnerables. Esta inversión sin precedentes plantea interrogantes sobre su impacto real en el desarrollo económico.

Crítica académica y efectos en la competitividad

Los datos económicos no reflejan el éxito de esta inversión masiva. Un análisis de la correlación entre las estimaciones de pagos de la UE y las cifras de crecimiento del PIB por habitante entre 1995 y 2022 no revela ningún vínculo observable entre las transferencias financieras y el crecimiento económico en las regiones más pobres. Esta falta de correlación sustenta la tesis de Palma.

El investigador sostiene, haciendo eco de economistas como Paul Collier y Dambisa Moyo en sus análisis sobre la ayuda a África, que las inyecciones externas actúan como una "maldición de los recursos". De manera similar a cómo la plata americana perjudicó a la España del siglo XVI o el petróleo afectó a la Venezuela del XX, los fondos de cohesión encarecen los servicios no comercializables. Este encarecimiento incluye la vivienda, la hostelería, los suministros básicos y el empleo público, lo que eleva los costes para los exportadores locales y reduce su competitividad en los mercados internacionales.

Advertisement

Desafíos estructurales y desigualdad persistente

El uso indebido de los fondos, aunque menos relevante que la corrupción, presenta problemas de incentivos mal orientados. Los políticos tienden a invertir excesivamente en infraestructuras llamativas, como la extensa red de alta velocidad de España, que a menudo resulta cara de mantener y está subutilizada. Además, estas políticas pueden favorecer a las pequeñas empresas frente a las compañías más grandes y productivas, distorsionando la eficiencia del mercado.

A pesar de que los niveles de renta han convergido en la UE, especialmente gracias al rápido desarrollo de Europa del Este, la desigualdad regional ha aumentado dentro de los Estados miembros. La investigación indica que las diferencias regionales tienden a enquistarse a pesar del fuerte gasto, con evidencias claras en Portugal, Grecia, el sur de Italia y la Alemania Oriental. Las economías locales muestran menos movilidad ascendiva que hace 20 años, demostrando que las transferencias no pueden competir con las ventajas de las economías de aglomeración reforzadas por la globalización y el envejecimiento demográfico.