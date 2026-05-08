Nuno Borges y Rafael Jódar ofrecen un emocionante duelo en la segunda ronda de Roma

El portugués Nuno Borges y el español Rafael Jódar protagonizaron un partido lleno de emociones en la segunda ronda del torneo de Roma, con ambos jugadores demostrando un gran nivel de tenis y un intercambio de golpes de alta calidad.

Nuno Borges y Rafael Jódar ofrecieron un emocionante duelo en la segunda ronda del torneo de Roma , donde ambos jugadores demostraron un gran nivel de tenis.

El portugués Nuno Borges comenzó el partido con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista, a la que Jódar no llegó, anotándose el primer punto. Sin embargo, el español respondió con un potente golpe de derecha desde el fondo de la pista que superó a Borges, igualando el marcador. El intercambio de golpes continuó con ambos jugadores mostrando su mejor tenis.

Borges, con un gran golpe de derecha desde el centro de la pista, superó a Jódar y se llevó otro punto. El partido se mantuvo muy equilibrado, con ambos tenistas intercambiando puntos de gran calidad. Este enfrentamiento marcó el primer duelo entre Nuno Borges y Rafael Jódar, con el madrileño teniendo un mejor récord este año con 17 victorias frente a las 8 del portugués.

Antes de este partido, Borges había eliminado al neerlandés Jesper de Jong en la primera ronda y buscaba alcanzar la tercera ronda de un Masters 1000 por primera vez en su carrera. Por su parte, Jódar llegaba a Roma con un excelente inicio de temporada en tierra batida, incluyendo el título en Marrakech y las semifinales en Barcelona en abril.

En Madrid, el español había alcanzado los cuartos de final, donde se encontró con un Jannik Sinner en estado de forma imbatible. Este partido en Roma representaba el debut de Jódar en el torneo y una gran oportunidad para continuar su ascenso en el ATP Tour





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