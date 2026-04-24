‘Nunca pensé que terminaría en África’: el calvario de los latinoamericanos deportados por EE.UU. al Congo

Un grupo de migrantes latinoamericanos deportados por Estados Unidos a la República Democrática del Congo se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desesperación, denunciando condiciones de vida precarias y la violación de sus derechos humanos. El acuerdo entre EE.UU. y el Congo, firmado bajo la administración Trump, ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos.

La situación de un grupo de migrantes latinoamericanos deportados por Estados Unidos a la República Democrática del Congo ha generado una profunda crisis humanitaria y legal.

Jorge Cubillos, originario de Colombia, relata su experiencia de haber construido una vida en Estados Unidos durante ocho años, con permiso de trabajo y un proceso de asilo en curso, para verse repentinamente deportado a un país desconocido y alejado de su familia. Cubillos, junto con otros 14 latinoamericanos provenientes de Colombia, Perú y Ecuador, forman el primer grupo de personas enviadas al Congo bajo un controvertido acuerdo firmado por la administración Trump con países terceros.

A pesar de las declaraciones del gobierno congoleño sobre su compromiso con la dignidad humana y la protección de los derechos de los migrantes, los deportados denuncian condiciones de vida precarias, deterioro de su salud y una profunda incertidumbre sobre su futuro. Marta, quien prefiere mantener su identidad en reserva por temor a represalias, describe un arresto repentino y una deportación sin previo aviso, a pesar de tener un permiso de trabajo y un proceso migratorio en curso.

Su relato, junto con el de otros, revela un patrón de detenciones arbitrarias y falta de transparencia por parte de las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El acuerdo entre Estados Unidos y el Congo ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, quienes lo consideran una violación de los compromisos internacionales en materia de protección de refugiados.

Hubert Tshiswaka, director del Instituto de Investigación sobre Derechos Humanos (IRDH), argumenta que no existe una base legal para la deportación de personas de otros países al Congo, especialmente desde Estados Unidos, y que la detención de estas personas es injustificada. La falta de información clara y la difusión de desinformación en redes sociales, que los tilda de criminales, agravan la situación emocional y psicológica de los deportados.

La respuesta de la agencia ICE a las acusaciones de los migrantes ha sido hasta el momento inexistente, lo que aumenta la preocupación sobre la transparencia y la rendición de cuentas en este caso. La deportación a países terceros, como el Congo, se enmarca en la política de endurecimiento de la inmigración implementada por la administración Trump, que ya ha deportado a personas a otros países africanos como Ghana, Sudán del Sur y Eswatini.

La historia de estos migrantes pone de manifiesto las consecuencias devastadoras de las políticas migratorias restrictivas y la vulneración de los derechos humanos de las personas que buscan una vida mejor. El limbo legal y la incertidumbre en el que se encuentran los deportados al Congo son un reflejo de la complejidad y la injusticia del sistema migratorio actual.

La falta de apoyo adecuado, la precariedad de las condiciones de vida y la ausencia de información clara sobre su futuro generan un profundo sufrimiento y desesperación entre los afectados. La comunidad internacional debe prestar atención a esta situación y exigir a los gobiernos de Estados Unidos y el Congo que respeten los derechos humanos de los migrantes y que busquen soluciones justas y dignas para su situación.

La necesidad de una reforma migratoria integral que priorice la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas es más urgente que nunca. El caso de los deportados al Congo es un llamado de atención sobre la importancia de la solidaridad internacional y la necesidad de abordar las causas profundas de la migración





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