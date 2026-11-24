Aitex y la UPV crean trajes con tecnología textil avanzada para mejorar la seguridad militar y detectar riesgos químicos o biológicos en tiempo real.

Un desarrollo tecnológico significativo para el sector de la defensa ha sido presentado recientemente en el ámbito académico y profesional. El Ilustre Colegio Oficial de Médicos ha actuado como el foro principal para este encuentro, permitiendo que investigadores y profesionales mostraran sus últimos avances. Esta institución ha sido el escenario adecuado para exhibir trabajos que combinan ciencia y tecnología aplicada a la protección humana.

Funcionalidades de termorregulación y comunicación

El objetivo central de esta innovación es proporcionar un sistema integral que mejore la conciencia situacional de los soldados en operaciones complejas. Según explica el diario regional, estos trajes están diseñados para contrarrestar posibles ataques químicos o biológicos de manera autónoma. Esta capacidad se enfoca específicamente en los riesgos NRBQ, una sigla que se refiere a agentes nucleares, radiológicos, biológicos y químicos que representan una amenaza constante en conflictos modernos.

Also read Los analistas se preparan para nuevos episodios de inestabilidad en un mercado más frágil

Además de la protección contra sustancias tóxicas, el uniforme incorpora sistemas de comunicación inalámbrica. Esto permite que el personal militar pueda informar a la base sobre su estado y ubicación sin necesidad de equipos externos pesados. La integración de estos elementos busca reducir la carga física del soldado mientras se mantiene una conexión constante con el cuartel general.

Innovaciones en energía y visibilidad táctica

Otra de las características destacadas de estos trajes es la capacidad de volver invisibles a las tropas frente a drones u otros sistemas de vigilancia aérea. Esta función se logra mediante el uso de materiales avanzados que rompen la firma térmica o visual del usuario. De esta manera, se aumenta significativamente la supervivencia del personal en misiones de reconocimiento o infiltración donde la detección temprana es crítica.

Advertisement

La autonomía energética también ha sido una prioridad en el diseño de esta prenda. Los sensores integrados en la tela pueden almacenar energía para funcionar sin necesidad de baterías adicionales. Incluso, el sistema permite la recarga mediante la luz solar, lo que garantiza una operación continua en entornos donde el acceso a la electricidad convencional es limitado o imposible. Esta solución técnica resuelve uno de los mayores problemas logísticos en el campo de batalla.

Colaboración entre Aitex y la Universidad Politécnica de Valencia

Este proyecto de investigación y desarrollo no sería posible sin la estrecha colaboración entre el Instituto Tecnológico de Textil (Aitex) y el grupo de investigación GIITEX. Este último pertenece al campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV). La unión de recursos tecnológicos y académicos ha permitido crear una prueba de concepto robusta y funcional. Según confirma el diario alicantino, esta alianza estratégica ha sido clave para llevar la idea desde el laboratorio hasta un prototipo tangible.

El proyecto lleva por nombre genérico en el contexto de su presentación, aunque su enfoque técnico es muy específico. Se centra en ofrecer diversas funcionalidades que pueden aplicarse directamente a operaciones militares. La meta final es elevar el rendimiento de los soldados mediante una combinación de termorregulación, detección de riesgos y monitorización fisiológica en tiempo real. Cada componente ha sido seleccionado por su utilidad práctica inmediata.

Impacto dual y viabilidad industrial

Las líneas de investigación de este proyecto no se limitan exclusivamente al sector de defensa. Existe un interés claro en el mercado dual, lo que significa que la tecnología también tendrá aplicaciones civiles. Se busca que estos trajes puedan ser utilizados en sectores como la emergencias, la minería o la industria química, donde la exposición a peligros es una realidad diaria. Esta estrategia amplía el mercado potencial de la innovación.

Advertisement

Para que estos avances sean reales, los proyectos deben ser escalables al ámbito industrial. Esto implica que los procesos de fabricación deben ser eficientes y reproducibles a gran escala. Asimismo, la viabilidad económica es un requisito indispensable. Los costes de producción deben ser competitivos para que las instituciones públicas y privadas puedan adoptar esta tecnología sin comprometer sus presupuestos. El éxito de esta iniciativa depende de su capacidad para pasar de ser una innovación científica a un producto comercializable.