Nuevos saqueos en el metro de Nueva York: el peligroso fenómeno de los 'buscadores de alcantarilla'

Un reportaje especial sobre el fenómeno de grupos organizados que descienden a las alcantarillas de Nueva York para robar objetos de valor, generando riesgos sanitarios, estructurales y de seguridad pública.

La ciudad de Nueva York está enfrentando un fenómeno delictivo peculiar y altamente peligroso que ha sido capturado por múltiples cámaras de seguridad en diferentes puntos de la metrópolis.

Según ha señalado la periodista Cristina Pardo en el programa Más Vale Tarde, estos hechos, que recuerdan a una Gotham City de ficción, se concentran especialmente en los distritos de Queens y Brooklyn. Los involucrados actúan con una metodología que sugiere una organización planar: ingresan a las alcantarillas equipados con herramientas, palas, botas y ropa técnica especializada, permaneciendo en el subsuelo durante varias horas antes de emerger nuevamente a la superficie.

Leo Álvarez, conocido por su cobertura de temas urbanos, ha detallado que su objetivo es cualquier objeto de valor que pueda encontrarse en la red de túneles, desde joyas y carteras hasta bolsos e incluso armas de fuego que pudieran haber sido arrojadas o perdidas en ese laberinto subterráneo. Sin embargo, el riesgo para quienes se adentran en estas zonas es extremadamente alto. Las alcantarillas de Nueva York albergan una fauna considerable, incluyendo poblaciones de ratas que pueden transmitir enfermedades.

A esto se suman los peligros inherentes a la infraestructura: hay conducciones eléctricas de alto voltaje, tuberías de gas que pueden filtrarse, y sistemas de agua que en momentos de lluvia intensa se desbordan, causando inundaciones repentinas y peligrosas. La combinación de estos factores convierte cada incursión en una apuesta con la vida.

Además, existe un componente legal irreductible: entrar en las alcantarillas sin autorización constituye una infracción grave sancionada con multas de aproximadamente 10.000 dólares. Las autoridades han justificado estas multas no solo por el peligro para los infractores, sino también por el riesgo que crean para el público en general; en algunos casos, los saqueadores han dejado las tapas de las alcantarillas abiertas, provocando caídas y lesiones en transeúntes.

Este fenómeno ha capturado la atención pública y mediática, no solo por su espectacularidad, sino porque refleja problemas más profundos de la ciudad: la desigualdad económica que empuja a algunos a riesgos extremos por un botín incierto, y los desafíos de mantener una infraestructura urbana segura y vigilada. Aunque las autoridades de la ciudad han incrementado la vigilancia en los puntos de acceso conocidos, el laberíntico sistema de alcantarillas ofrece múltiples escondites y rutas de escape.

La narrativa de que Nueva York se asemeja a Gotham City, la ciudad ficticia de Batman, adquiere aquí un matiz oscuramente real, donde los antagonistas no son villanos cómicos sino personas expulsadas por la desesperación o la oportunidad, que juegan con su vida y la de otros en las profundidades de la urbe. Mientras tanto, el debate sobre cómo abordar este tipo de delitos, que combinan property crime con un alto riesgo de health and safety emergency, continúa en los círculos políticos y de aplicación de la ley





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