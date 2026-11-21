La Aemet confirma lluvia intensa y heladas en el norte y meseta desde el martes, con temperaturas suaves en el sur y Canarias antes del cambio climático.

El fenómeno meteorológico más significativo afectará principalmente a Galicia y el noroeste de Castilla y León durante este fin de semana, con precipitaciones especialmente abundantes que marcarán el escenario climático actual. La Agencia Estatal de Meteorología, conocida como Aemet, ha advertido sobre la intensidad de estas lluvias, que se acompañarán de vientos fuertes en zonas costeras y áreas de montaña, creando condiciones de riesgo en múltiples regiones.

Mecanismo del cambio climático y vientos fuertes

La situación meteorológica actual se define por la llegada de nuevos frentes a partir del martes, los cuales traerán consigo una caída notable de las temperaturas y el regreso de las heladas a zonas del norte y del interior de la península. Este ciclo climático está precedido por la posible llegada de un anticiclón escandinavo, que aunque podría estabilizar temporalmente el tiempo, estará acompañado de borrasas, aire polar y nevadas en las cumbres más altas.

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Durante las próximas 24 horas, la jornada se pronostica como muy lluviosa en Galicia y el noroeste de Castilla y León. Asimismo, es posible que llueva de forma menos abundante en buena parte del norte peninsular, la zona centro y Extremadura, donde la nieve se limitará a alturas superiores a los 2.000 metros. El viento será un factor determinante, especialmente en las áreas costeras y de montaña del norte y este, generando una sensación térmica desagradable.

Posiciones de la Aemet y datos térmicos

El portavoz de la Aemet ha detallado que solo lloverá débilmente de madrugada en el tercio norte peninsular y en el interior, dejando cielos poco nubosos después de ese período. No obstante, la persistencia del viento mantendrá las condiciones desapacibles durante la mayor parte del día. Las temperaturas serán notablemente más altas en el sur, alcanzando máximas de 25°C en Murcia, mientras que durante esta jornada no se esperan heladas nocturnas en las regiones más meridionales.

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Para los días posteriores, los valores térmicos indican una drástica bajada, con predicciones de -1°C en Cuenca y Ávila, y de 0°C en muchas ciudades de la meseta norte. Madrid capital registrará una mínima de 3°C, mientras que las máximas oscilarán entre 10 y 15°C en el norte y entre 15 y 20°C en el sur. En esta etapa, apenas se esperan lluvias, lo que permitirá una relativa calma después de la intensa actividad atmosférica anterior.

Impacto en Canarias y próximos pasos

A partir del martes, el experto Del Campo considera probable la llegada de nuevos frentes que afectarían sobre todo al oeste peninsular, con las lluvias más abundantes concentradas de nuevo en Galicia. Para los días posteriores, la incertidumbre aumenta notablemente, aunque la mayor probabilidad de tormentas y precipitaciones seguirá concentrándose en el oeste peninsular. El comienzo de la próxima semana, con posibles precipitaciones por el paso de un frente a partir del martes o el miércoles, define la agenda meteorológica inmediata.

Mientras el resto del territorio enfrenta estas oscilaciones térmicas y lluvias, las temperaturas en el archipiélago canario serán suaves, con mínimas de entre 20 y 22°C y máximas de entre 25 y 27°C en las zonas costeras. Esta contrasta situación climática resalta la variabilidad geográfica de la península ibérica, donde las condiciones pueden cambiar drásticamente en distancias cortas, requiriendo una vigilancia constante por parte de las autoridades locales y la población.