Descubre la agenda de estrenos en streaming de diciembre. La ambición de los Savage llega el 18, junto a Scary Movie (2026) el 4 y Jackass el 11.

El calendario de entretenimiento para las próximas semanas se define por una carga significativa de estrenos en plataformas de streaming, marcando el inicio de la temporada navideña. Entre las novedades más destacadas se encuentra la llegada de una nueva serie de crimen y la continuación de una franquicia de comedia paródica ampliamente reconocida.

Trama principal de La ambición de los Savage

La serie The Ambition of Savage comienza su difusión a partir del 18 de diciembre en el servicio de streaming. La narrativa se centra en la historia de Lee Washington, interpretado por Samuel L. Jackson, quien es un veterano gánster originario de Nueva Orleans. Este personaje decide trasladarse a Frisco, Texas, identificando la ciudad como el escenario estratégico ideal para establecer y construir su propio imperio criminal.

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El entorno de Frisco presenta una fachada de tranquilidad caracterizada por urbanizaciones residenciales y una apariencia ordenada, lo que oculta un terreno lleno de oportunidades para aquellos que operan fuera de la legalidad. Lee Washington está decidido a explotar este potencial oculto, transformando un ambiente que aparentemente está alejado de la delincuencia en un nuevo centro de operaciones para sus actividades ilícitas.

Reparto y estructura del grupo criminal

Para ejecutar su plan de expansión, Lee Washington reúne a un equipo de colaboradores con perfiles diversos y complementarios. Este grupo incluye a un joven protegido que posee ambiciones empresariales, un conductor de total confianza y varios socios cuyas personalidades son notoriamente particulares y difíciles de predecir. Esta estructura operativa sirve como el punto de partida fundamental para el crecimiento de la organización.

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La trama detalla cómo el protagonista comienza a convertir pequeños negocios ilegales en una organización criminal cada vez más ambiciosa y compleja. Sin embargo, el rápido crecimiento de sus actividades comerciales y delictivas despierta la atención de otros actores, multiplicando los obstáculos que debe superar para conservar su posición dominante en el territorio.

Desafíos y presencia de Sylvester Stallone

Cada operación realizada por el grupo representa un desafío logístico y de seguridad que obliga a Lee a anticiparse a sus rivales. El protagonista debe tomar decisiones arriesgadas y mantener el control estricto de un entorno que pronto puede volverse imprevisible y hostil. La serie cuenta con una trama original que no falta la presencia destacada de Sylvester Stallone, sumando otro nombre relevante al proyecto.

Llegada de Scary Movie en diciembre

En el frente de la comedia, la franquicia Scary Movie aterriza en el servicio de streaming el 4 de diciembre con su entrega correspondiente a 2026. Esta nueva producción recupera a algunos de sus personajes más icónicos para situarlos nuevamente en el centro de una sucesión de situaciones disparatadas, llenas de sustos y parodias sin ningún tipo de filtro censor.

Los protagonistas principales tienen que enfrentarse a una nueva amenaza cuando un misterio emerge de la franquicia. La película vuelve a utilizar los códigos habituales del cine de terror como punto de partida conceptual para construir situaciones absurdas y humorísticas. En esta nueva entrega, ningún personaje está a salvo de las burlas, y tampoco hay temas intocables, apostando por llevar la comedia hasta sus extremos más radicales.

Regreso del elenco original de Scary Movie

El elenco de Scary Movie (2026) reúne de nuevo a varios de los protagonistas originales de la saga histórica. Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall regresan a la pantalla para interpretar respectivamente a los personajes Shorty, Ray, Cindy y Brenda. Su participación constituye uno de los principales atractivos de marketing para esta nueva película.

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La película busca revivir la esencia de la franquicia para presentar una nueva aventura cargada de humor negro y referencias cinematográficas diversas. La estructura narrativa apuesta por reírse de los tópicos más reconocibles del género de terror, utilizando la sátira como herramienta principal para conectar con la audiencia habitual de la serie.

Agenda de estrenos adicionales en diciembre

Además de las dos grandes producciones mencionadas, la plataforma anuncia una lista detallada de estrenos para las semanas comprendidas entre el 7 y el 18 de diciembre. The F Ward (La planta de los repescados) estrenará su segunda temporada a partir del 7 de diciembre, ofreciendo una continuación directa a la temporada anterior.

Couples Therapy estrenará la primera parte de su quinta temporada desde el 13 de diciembre, manteniendo el formato documental del reality. Jackass: Lo mejor para el final se estrenará el 11 de diciembre, cerrando la colección de sus mejores momentos históricos en streaming.

Finalmente, la fecha clave para el inicio de la serie de crimen The Ambition of Savage se confirma para el 18 de diciembre, cerrando el calendario de lanzamientos más importantes del mes en esta plataforma de video bajo demanda.