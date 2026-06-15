Nuevos detalles en la investigación por presuntas maniobras para desactivar frentes judiciales contra el PSOE

La investigación de la UCO recoge testimonios que apuntan a ofrecimientos económicos a Carmen Pano y su chófer para que cambiaran sus declaraciones sobre supuestos pagos en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz. La abogada Leticia de la Hoz niega su participación.

Nuevos detalles han surgido en la investigación sobre las presuntas maniobras para frenar determinados frentes judiciales vinculados al Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ). Un informe de la Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil recoge las declaraciones de la empresaria Carmen Pano y de su antiguo chófer, quienes aseguraron que se les trasladó una propuesta para que dejaran de mantener públicamente que habían llevado dinero en efectivo a la sede socialista de la calle Ferraz.

Según consta en sus testimonios, ambos sostuvieron ante los agentes que durante varias reuniones se abordó la posibilidad de llegar a un acuerdo económico a cambio de su silencio o de cambiar sus declaraciones. Entre las cantidades mencionadas figuraban pagos mensuales para cubrir gastos personales y una aportación puntual.

De acuerdo con la declaración de la empresaria, sus pretensiones incluían alrededor de 30.000 euros para determinados gastos y una cantidad mensual situada entre los 2.500 y los 2.800 euros para afrontar el alquiler de su vivienda. Por su parte, el chófer habría solicitado otros 25.000 euros para la compra de un vehículo.

Carmen Pano aseguró ante la Guardia Civil que la propuesta le fue trasladada a través de la abogada Leticia de la Hoz y que el objetivo era que modificara su versión sobre los presuntos pagos en efectivo a la sede del PSOE. La empresaria declaró que llegó a mantener hasta tres reuniones relacionadas con esta cuestión.

Según su relato, durante una de esas reuniones una persona al otro lado del teléfono, cuya identidad no precisó, le ofreció dicha cantidad para que cambiara su testimonio. La abogada Leticia de la Hoz, por su parte, niega categóricamente haber participado en tales gestiones. Sostiene que su relación con Carmen Pano estuvo vinculada exclusivamente a temas laborales y niega rotundamente que intentara influir en sus declaraciones ni que mediara ofrecimiento económico alguno.

La investigación, que se encuentra en manos del juzgado correspondiente, analiza tanto las declaraciones de los testigos como la documentación y conversaciones recabadas por la UCO. Este caso se enmarca en el amplio frente judicial que investiga la presunta financiación irregular del PSOE y que ha tenido diversas ramificaciones a lo largo de los años.

Los nuevos testimonios aportados podrían reabrir líneas de investigación que se consideraban en vía muerta y apuntan a la existencia de una estrategia coordinada para desactivar testimonios incómodos para la formación política. Las partes implicadas han sido citadas a declarar en las próximas semanas, mientras la Guardia Civil continúa con la labor de contrastar las versiones y reunir pruebas adicionales que esclarezcan los hechos.

El escrutinio público sobre este asunto se ha intensificado, exigiendo transparencia y explicaciones contundentes a todas las partes involucradas





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