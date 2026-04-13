Nuevo zulo descubierto en la casa del acusado reabre el caso Esther López

Un zulo oculto en la vivienda del principal sospechoso de la muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid) reaviva la investigación. La UCO inspeccionará de nuevo la propiedad.

Los investigadores han descubierto una nueva pista crucial en el caso sin resolver de la muerte de Esther López , ocurrida en Traspinedo , Valladolid, en 2022. La reciente revelación se centra en el hallazgo de un zulo, un espacio oculto y hasta ahora desconocido, dentro de la vivienda del único acusado, Óscar Sanz . Sanz, quien se encuentra en libertad provisional a la espera del juicio, residía en un chalet situado en una urbanización del municipio.

La propiedad fue vendida por su familia hace unos meses y es durante las obras de remodelación realizadas por el nuevo propietario cuando se descubrió este compartimento oculto. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según fuentes de la investigación, lleva varios días en Valladolid y se prepara para inspeccionar nuevamente la casa, ya registrada en el pasado sin encontrar el zulo. Este nuevo elemento podría ser clave para desentrañar los misterios que rodean la trágica muerte de Esther López. La investigación se intensifica en busca de respuestas, con la esperanza de arrojar luz sobre las circunstancias que llevaron a la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Esther. El caso de Esther López, una mujer de 35 años, conmocionó a la comunidad local tras su desaparición el 12 de enero de 2022. La joven se encontraba en compañía de dos amigos, incluyendo a Óscar Sanz, cuando se le perdió el rastro. Su cuerpo fue encontrado el 5 de febrero en una cuneta contigua a una carretera en dirección a su pueblo, después de tres semanas de intensa búsqueda. La investigación se ha centrado desde el principio en Óscar Sanz, la última persona que la vio con vida. Sanz siempre ha mantenido su inocencia, alegando que Esther se bajó de su coche tras una discusión y que no la volvió a ver hasta el descubrimiento del cadáver. El cuerpo presentaba golpes y heridas compatibles con un atropello por la espalda, lo que ha añadido complejidad al caso. Las autoridades ahora se centran en determinar si el cuerpo estuvo en la cuneta desde el inicio o si fue trasladado allí después de que ocurriera el suceso. Los análisis biológicos del zulo recién descubierto podrían proporcionar evidencias cruciales sobre si el sospechoso pudo haber ocultado el cuerpo en ese lugar durante algún tiempo, a pesar del paso del tiempo y las pruebas que ya se han recopilado. La policía ha seguido la hipótesis de que ambos estuvieron juntos hasta la madrugada, y que, tras una posible disputa, el acusado la atropelló, lo que le causó la muerte. La combinación de una hemorragia interna, el frío de la noche y el consumo de alcohol y drogas contribuyeron a su fatal desenlace. El proceso judicial en curso ha experimentado numerosas demoras y complicaciones. La jueza que instruye el caso, la tercera en hacerse cargo, ordenó en diciembre pasado la apertura de juicio oral contra Óscar Sanz. Sanz permanece en libertad provisional, sujeto a una fianza de 230.000 euros y con su pasaporte retirado. La magistrada del juzgado de Instrucción 5 de Valladolid acusa a Sanz de un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y de delitos de omisión de socorro, detención ilegal y contra la integridad moral. La Fiscalía ha solicitado una pena de 18 años de prisión por asesinato con alevosía, una petición respaldada por las acusaciones particulares, representadas por la hermana y los padres de Esther López. Por otro lado, la defensa de Sanz reclama la absolución de su cliente. La importancia de la investigación radica en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos. El hallazgo del zulo representa un avance significativo, pues podría proporcionar evidencias forenses que ayuden a reconstruir los acontecimientos de aquella fatídica noche. El análisis exhaustivo de este nuevo elemento es crucial para determinar la responsabilidad de Sanz en la muerte de Esther López y para brindar justicia a su familia





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