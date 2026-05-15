Nuevo sorteo de Lotería Nacional: números premiados y información sobre premios y cobro

El sorteo de hoy, jueves 14 de mayo de 2026, ha traído como premiados los siguientes números: - Primer premio (30.000 €): 14.239 - Segundo premio (6.000 €): 38.810 - Últimas 4 cifras (75 €): 4.679, 9.990, 9.501, 4.458 - Últimas 3 cifras (15 €): 435, 178, 696, 704, 145, 944, 805 - Últimas 2 cifras (6 €): 68, 11, 11, 66, 98, 09, 43, 76, 07 - Reintegros (3 €): 9, 2 y 1. Además, se indica que el premio grande es de 300.000 € a la serie, y se detallan los premios menores y el plazo para cobrar.

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional . Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 14 de mayo de 2026 son los siguientes: - Primer premio (30.000 €): 14.239 - Segundo premio (6.000 €): 38.810 - Últimas 4 cifras (75 €): 4.679, 9.990, 9.501, 4.458 - Últimas 3 cifras (15 €): 435, 178, 696, 704, 145, 944, 805 - Últimas 2 cifras (6 €): 68, 11, 11, 66, 98, 09, 43, 76, 07 - Reintegros (3 €): 9, 2 y 1 🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy ?

En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo. Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades. 🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar. Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta. 🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto





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