Desde enero de 2027 entra en vigor el fin del periodo transitorio para las pensiones. Cambios clave en edad de jubilación, base reguladora y requisitos de cotización.

El sistema de pensiones en España experimentará una transformación estructural definitiva a partir de enero de 2027. Este nuevo marco normativo marcará el final del periodo transitorio que ha regido la normativa de jubilación en las últimas décadas. Los cambios impactarán directamente en la edad ordinaria de jubilación, en la fórmula de cálculo de la base reguladora y en los mecanismos de equidad intergeneracional.

Edad de jubilación y carrera de cotización

Antonio Muñoz, funcionario del sistema, ha detallado que la edad ordinaria de jubilación ha aumentado progresivamente desde 2013. Sin embargo, a partir de 2027 se establecerán dos reglas muy claras para determinar el momento exacto en que los trabajadores pueden acceder a la jubilación. La norma principal exige acreditar una carrera de cotización de al menos 38 años y medio.

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El ejemplo práctico de dos trabajadores ilustra esta nueva realidad. Antonio cumple los requisitos necesarios al superar los 38 años y 6 meses de cotización en 2027. Por lo tanto, podrá jubilarce con su edad ordinaria de 65 años sin penalizaciones. Su trayectoria larga y continua le permite acceder al beneficio completo según la nueva legislación.

Carmen presenta un escenario distinto aunque también trabaje en 2027. Aunque tiene una larga carrera de cotización, no alcanza los 38 años y 6 meses exigidos. Por consiguiente, su edad ordinaria de jubilación se fijará a los 67 años. Esta diferencia destaca la importancia crítica de cumplir con el umbral específico de años cotizados establecido por la normativa vigente.

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Cálculo de la base reguladora al 100%

La fórmula para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación también sufrirá modificaciones importantes. Hasta el año 2026, se necesitaban 36 años y 6 meses de cotización para alcanzar el 100% de la base reguladora. A partir de 2027, este requisito se incrementa, afectando directamente al importe final de la pensión mensual que percibirán los jubilados.

Pedro representa el caso de quien cumple el nuevo requisito de cotización. Con exactamente 37 años de cotización al jubilarse en 2027, alcanzará la cifra necesaria para cobrar el 100% de su base reguladora. Este caso demuestra que la nueva cifra de 37 años es el nuevo estándar para la plena cobertura de la pensión.

Por otro lado, Carmen no llegará a los 37 años de cotización en su momento de jubilación. Al no cumplir este nuevo mínimo, no cobrará el 100% de la base reguladora. Su pensión se verá reducida proporcionalmente a los años faltantes, ilustrando la mayor exigencia respecto a las normas anteriores. Esta distinción es fundamental para la planificación financiera personal de los trabajadores actuales.

MEI y cotización de solidaridad

Además de los cambios en la edad y la base reguladora, se producirá la subida del MEI, conocido como Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Este ajuste busca mantener la sostenibilidad del sistema a largo plazo, redistribuyendo cargas entre diferentes generaciones de cotizantes. El impacto económico se sentirá tanto en las entradas como en las salidas del fondo de pensiones.

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También se aumentará la base máxima de cotización y se implementará la cotización adicional de solidaridad para los salarios más altos. Estas medidas afectan directamente a los ingresos de mayor cuantía, buscando un equilibrio mayor en la financiación del Estado del Bienestar. El conjunto de reformas consolidará un sistema más ajustado a la realidad demográfica y económica actual.