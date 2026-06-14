Nuevo sistema de Hacienda permitirá embargar ayudas públicas a deudores de cualquier administración

El Gobierno ultima el punto neutro de embargos, una plataforma que cruzará datos de todas las administraciones para impedir que los morosos cobren subvenciones o pagos públicos.

El Gobierno de España ultima la puesta en marcha de un novedoso sistema informático que permitirá a Hacienda embargar de forma automática los pagos y subvenciones públicas a aquellos ciudadanos y empresas que mantengan deudas con cualquier administración del Estado, ya sea nacional, autonómica o local.

Este mecanismo, denominado punto neutro de embargos, ha sido diseñado por el Ministerio de Hacienda y será gestionado por la Agencia Tributaria. Su objetivo principal es evitar que los morosos puedan cobrar recursos del erario público mientras arrastren obligaciones fiscales o de otro tipo con cualquier ente público. La iniciativa surge de las propuestas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada en 2012 para modernizar el sector público y mejorar la competitividad económica.

El reglamento que regula este sistema se encuentra actualmente en fase de audiencia pública hasta el 25 de junio, y se espera que entre en vigor un año después de su publicación en el BOE, aunque los municipios más pequeños dispondrán de un plazo adicional de seis meses. El punto neutro de embargos funcionará como una plataforma centralizada que cruzará diariamente los datos de ingresos, desembolsos y deudas de todas las administraciones públicas.

Esto incluye información de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, la Seguridad Social y otros organismos públicos. El sistema permitirá detectar de forma automática a aquellos deudores que sean beneficiarios de pagos públicos, como subvenciones, facturas de proveedores o ayudas sociales, y procederá a embargar dichos pagos para saldar las deudas pendientes. En caso de que existan múltiples reclamaciones contra un mismo deudor, se respetará el orden de prelación establecido por la ley.

El borrador del real decreto también establece una serie de pagos que quedarán excluidos de estos embargos, como las nóminas de los funcionarios, las pensiones de Clases Pasivas, las prestaciones de la Seguridad Social, las devoluciones de ingresos indebidos y los fondos de compensación territorial. De esta forma, se garantiza que los ingresos esenciales de los ciudadanos no se vean afectados.

La implantación de este sistema supone un cambio significativo en la lucha contra el fraude y la morosidad en el sector público. Hasta ahora, las administraciones actuaban de forma independiente, lo que permitía que un deudor de, por ejemplo, una comunidad autónoma pudiera recibir subvenciones del Estado sin que esta supiera de su situación. Con el nuevo punto neutro, se compartirá información en tiempo real, lo que dificultará la elusión de pagos.

Para garantizar la seguridad jurídica, todas las actuaciones de embargo utilizarán un sistema unificado de firma electrónica, minimizando así posibles errores técnicos. La plataforma también incluirá mecanismos de notificación y alegaciones para que los deudores puedan defenderse. Aunque el sistema no entrará en vigor de inmediato, su desarrollo ya está en marcha y se espera que transforme la recaudación ejecutiva en España, haciendo más difícil que los morosos eviten sus obligaciones con las arcas públicas





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