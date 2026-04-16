Nuevo sótano descubierto en el chalé de los padres de Óscar S. M. reabre la investigación del caso Esther López

La Guardia Civil ha iniciado un exhaustivo registro en el chalé familiar del único investigado en la muerte de Esther López tras el hallazgo de una trampilla oculta que da acceso a un sótano. Las pesquisas se centran en la búsqueda de restos biológicos y pruebas que puedan esclarecer los hechos.

La investigación sobre la trágica muerte de Esther López da un giro inesperado con la continuación del registro en el chalé que perteneció a los padres de Óscar S. M. , único sospechoso del caso. La vivienda, ubicada en Traspinedo (Valladolid), localidad donde Esther residía y fue encontrada sin vida el 5 de febrero de 2022 tras quince días de angustiosa desaparición, se ha convertido en el epicentro de las pesquisas judiciales.

El Juzgado encargado de esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la joven autorizó el registro tras un descubrimiento crucial: el actual propietario del inmueble notificó la existencia de una trampilla oculta que conduce a un sótano, hasta ahora desconocido. Los agentes de la Guardia Civil, desplegados en la propiedad desde tempranas horas de este jueves, han dedicado más de doce horas a una minuciosa inspección. Según fuentes de la investigación consultadas por EFE, no se descarta que estas labores se prolonguen durante varios días más, dada la complejidad y la amplitud de la actuación. La magistrada instructora ha facultado a la Guardia Civil para llevar a cabo una inspección ocular exhaustiva. Esta diligencia no se limitará únicamente al habitáculo donde se halló la trampilla, sino que se extenderá a la revisión de cualquier posible oquedad, suelo, pared, techo o elemento estructural de la vivienda. Se contemplan incluso la posibilidad de realizar perforaciones en tabiques, falsas paredes o techos en la búsqueda de indicios que puedan arrojar luz sobre el caso. El objetivo primordial de estas actuaciones es la recolección y análisis de cualquier muestra que pudiera ser relevante, haciendo especial hincapié en la localización e identificación de restos biológicos y humanos. Paralelamente, se llevarán a cabo grabaciones de vídeo y fotografías para documentar cada paso del procedimiento policial. La jueza considera que existen motivos suficientes para justificar estas medidas, argumentando que el descubrimiento de este nuevo elemento previamente desconocido en la que fue la residencia de los padres del principal investigado es un hecho de gran relevancia y amerita una profundización en su estudio para desentrañar la verdad detrás de la muerte de Esther López





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