Nuevo Revés Judicial: Juez Prohíbe Compartir Pruebas en el Caso Maduro con Acusados Libres

El juez federal en Nueva York emite una orden que prohíbe la compartición de pruebas en el caso contra Nicolás Maduro con acusados que aún no han sido arrestados, complicando la defensa del ex presidente venezolano. La decisión respalda la postura de la Fiscalía y tiene implicaciones significativas para figuras clave del gobierno venezolano y el desarrollo del caso.

El juez federal a cargo del caso penal contra Nicolás Maduro en Nueva York asestó un nuevo golpe a la defensa del ex presidente venezolano este martes, al prohibir la compartición de pruebas del caso con otros acusados que aún no han sido arrestados. Esta decisión, revelada en documentos judiciales, marca un importante revés para la estrategia legal de Maduro y sus asociados, quienes enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

La orden judicial emitida por el juez Alvin K. Hellerstein especifica que el material del caso no podrá ser compartido con ningún acusado que permanezca en libertad, ni con sus respectivos abogados, justificando esta restricción bajo la premisa de que tal acceso no es esencial para la preparación de la defensa. Esta medida representa un respaldo a la Fiscalía, que había solicitado la limitación del acceso a las pruebas, alegando posibles riesgos para la protección de testigos y para la integridad de la investigación en curso. Entre los individuos afectados por esta decisión se encuentran figuras prominentes del gobierno venezolano, incluyendo al ministro del Interior, Diosdado Cabello, y al hijo mayor de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, quienes, junto con otros acusados, rechazan vehementemente las acusaciones en su contra. La inclusión de nombres como el de Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, presunto líder del grupo delictivo Tren de Aragua, añade una capa adicional de complejidad al caso, evidenciando la presunta participación de figuras vinculadas a organizaciones criminales transnacionales. Este segundo revés se suma a una serie de desafíos legales que enfrentan Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron detenidos a principios de enero en Caracas en una operación militar estadounidense y trasladados a Nueva York, donde permanecen bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. \El contexto del caso se complica aún más con la reciente negativa del juez Hellerstein a desestimar el caso, una solicitud presentada por la defensa el pasado 26 de marzo. La defensa argumenta que el gobierno de Estados Unidos está obstaculizando la defensa de Maduro al no conceder una licencia que permitiría al gobierno venezolano cubrir los honorarios legales del ex presidente. Si bien el juez, designado por el expresidente Bill Clinton, indicó que pronto emitirá una decisión sobre la posibilidad de que se autorice a Caracas a financiar la defensa legal, dejó claro que esta cuestión no invalida el proceso judicial en curso. Durante las audiencias, los fiscales han acusado a Maduro y Flores de “saquear la riqueza de Venezuela”, mientras que la defensa insiste en la incapacidad de la pareja para sufragar sus propios gastos legales, argumentando la necesidad de que el gobierno venezolano asuma esta responsabilidad. El juez Hellerstein ha cuestionado a ambas partes sobre las implicaciones del uso de sanciones y la disponibilidad de otros fondos para cubrir los costos de la defensa legal, buscando una comprensión completa de las complejidades financieras del caso. La situación política en Venezuela también se entrelaza con el desarrollo del caso judicial. \El avance del proceso judicial coincide con el cumplimiento de 90 días de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, un límite temporal establecido por el Tribunal Supremo tras la detención de Maduro. Este plazo se basa en la Constitución venezolana, que establece que, en ausencia temporal del presidente, el vicepresidente debe asumir el cargo por un máximo de 90 días, con la posibilidad de una extensión por otros 90 días aprobada por la Asamblea Nacional. Esta coincidencia temporal resalta la interconexión entre los acontecimientos judiciales en Nueva York y la situación política interna en Venezuela, demostrando cómo las decisiones legales pueden tener amplias repercusiones en el ámbito político. La prohibición de compartir pruebas con otros acusados es un elemento clave que podría influir en el desarrollo de la defensa, obligando a los abogados a trabajar con una información limitada y potencialmente afectando su capacidad para construir una estrategia legal sólida. La decisión del juez Hellerstein subraya la gravedad de los cargos y la determinación de la fiscalía por llevar el caso adelante, a pesar de las complejidades políticas y financieras que lo rodean





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