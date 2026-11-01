Nuevo reloj inteligente GPS para running con IA, sueño y planes personalizados

Descubre el reloj GPS para running con pantalla AMOLED, planes de entrenamiento adaptativos, análisis de sueño y seguridad integrada para optimizar tu rendimiento deportivo.

Se ha presentado un nuevo dispositivo tecnológico diseñado específicamente para corredores que buscan alcanzar sus objetivos mediante un enfoque integral. Este reloj inteligente incorpora GPS de alta precisión y una pantalla luminosa que muestra el progreso en tiempo real. La interfaz combina una pantalla táctil AMOLED ultrabrillante con los cinco botones físicos emblemáticos, garantizando una operabilidad fácil incluso bajo condiciones adversas o con las manos mojadas.

Inteligencia artificial para el entrenamiento personalizado

La preparación física se basa en una evaluación detallada de la calidad del sueño, la recuperación física, la carga de entrenamiento y el estado de la variabilidad del ritmo cardíaco. El sistema determina si el cuerpo está listo para entrenar y cómo aprovechar al máximo cada sesión. Evalúa el estado actual del atleta para indicar si existe infraentrenamiento, sobreentrenamiento o un periodo productivo, proporcionando consejos adicionales para el progreso continuo.

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El informe matutino ofrece un análisis completo del sueño, el estado de la variabilidad del ritmo cardíaco y sugerencias de entrenamiento en un único widget visible al despertar. Este widget de carrera proporciona consejos de entrenamiento diarios y ejercicios específicos, además de ofrecer una predicción del tiempo para la próxima carrera. Esta predicción se basa en detalles del recorrido, datos de condición física y el clima local.

Análisis de recuperación y niveles de energía

El dispositivo permite descubrir cuánto tiempo se tardará en recuperarse antes de la siguiente sesión de alta intensidad, calculando el tiempo necesario en función de la sesión más reciente. Los usuarios pueden medir los niveles de energía durante todo el día para saber si están preparados para una actividad o si necesitan recargar mediante un sueño reparador. Se ofrece información personal sobre cómo el sueño, las siestas, las actividades diarias y el estrés alto afectan específicamente a la energía del usuario.

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Para garantizar la seguridad del usuario, si el reloj detecta signos de un incidente, enviará automáticamente un mensaje con la ubicación en tiempo real. También permite que el usuario envíe la señal manualmente si no se siente seguro. Además, el reloj recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas cuando está vinculado con un smartphone compatible, ya sea del sistema iOS o Android, manteniendo al usuario conectado sin distraerse de su deporte.

Integración con la aplicación Kiprun Pacer de Decathlon

El reloj es compatible con la aplicación gratuita Kiprun Pacer de Decathlon, la cual no requiere suscripción mensual. Los usuarios pueden crear planes de entrenamiento personalizados, recibir indicaciones de voz durante la carrera y sincronizar sus actividades directamente. Las sesiones se exportan automáticamente al reloj, y los datos se analizan para ayudar a adaptar la próxima sesión de entrenamiento. Esta integración facilita la consulta de información sobre salud y forma física, permitiendo también conectar con amigos y gestionar el progreso deportivo de manera eficiente y sin costos adicionales recurrentes.