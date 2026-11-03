Nuevo Real Decreto para mejorar la alimentación en hospitales y escuelas en España

El Gobierno aprueba normas estrictas para mejorar la nutrición en hospitales, residencias y escuelas infantiles con menús más saludables.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, junto con los ministerios de Agricultura, Sanidad, Educación y Juventud e Infancia, ha impulsado un nuevo reglamento que modificará significativamente la oferta alimentaria en centros institucionales. Esta normativa busca garantizar que las comidas servidas en hospitales, residencias de ancianos y escuelas infantiles cumplan con estándares de salud estrictos, priorizando la calidad nutricional sobre otros factores.

El documento, al que ha tenido acceso RTVE, establece una serie de límites precisos para componentes poco saludables. Las frituras se limitan de forma general a un máximo de dos raciones semanales. Además, se reduce drásticamente la cantidad de grasas saturadas, azúcares añadidos y sal presentes en los platos principales. Estos cambios están diseñados para combatir los altos índices de sobrepeso y obesidad en la población.

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Exigencias Nutricionales y Productos Ecológicos

La normativa exige que el pescado blanco y azul se sirvan de forma alterna dos veces en semana en las comidas institucionales. Esta cifra se eleva en el caso de regímenes de pensión completa, donde la frecuencia puede aumentar para garantizar una ingesta adecuada de omega-3 y otros nutrientes esenciales. Se incentiva además el consumo de frutas, verduras y alimentos ecológicos y de cercanía para fortalecer la seguridad alimentaria local.

Se establece que al menos el noventa por ciento de las frutas y el treinta por ciento de las hortalizas que se sirvan deben ser frescas y de temporada. Por otro lado, por lo menos el diez por ciento de estos productos vegetales debe proceder de circuitos cortos de distribución. Esto apoya a los productores locales y reduce la huella de carbono asociada al transporte de alimentos desde grandes distancias.

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Control de Vending y Hidratación Saludable

Las máquinas expendedoras en estos centros deben cumplir estrictos requisitos. Al menos el setenta por ciento de los productos ofrecidos debe ser saludable, excluyendo golosinas y snacks procesados. Se restringen las bebidas azucaradas y energéticas, mientras que las máquinas de café se programan con un límite de azúcar, permitiendo al usuario añadir voluntariamente un máximo de cinco gramos.

Para promover la hidratación adecuada, la norma complementa estas restricciones con la oferta de agua potable gratuita en los espacios comunes. Esta medida busca disuadir el consumo de bebidas calientes azucaradas o refrescos, ofreciendo una alternativa fresca y saludable que no aporta calorías vacías, crucial para mantener un balance hídrico correcto.

Supervisión Médica y Prevención de la Desnutrición

Todos los menús que se ofrezcan en hospitales, residencias y escuelas infantiles deberán estar supervisados por profesionales de la nutrición y la dietética. Será necesario que se adapten a las necesidades de edad, salud, o motivos éticos y religiosos de los usuarios. Esta personalización es vital para atender casos específicos de diabetes, hipertensión o alergias alimentarias.

El texto contempla la implantación de cribados nutricionales en hospitales y residencias para detectar de forma temprana la desnutrición en pacientes y usuarios. Esta detección precoz permite intervenciones rápidas que mejoran el pronóstico de recuperación de los enfermos y la calidad de vida de los ancianos, abordando un problema de salud pública a menudo ignorado.

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Lucha contra el Desperdicio y Contexto Epidemiológico

Se exigirá una planificación eficiente para mitigar el desperdicio alimentario, además de reducir las vajillas, envases plásticos y formatos monodosis. Esta medida ambiental se alinea con los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030. La iniciativa sigue la estela del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles aprobado en 2025, impulsado por Consumo.

Según la Encuesta de Salud de España de 2023, el cincuenta y cinco por ciento de los adultos presenta exceso de peso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido repetidamente sobre los riesgos asociados a la mala alimentación. El Gobierno dará un periodo de margen de doce meses a los centros a los que se refiere la nueva normativa, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes, para realizar una transición gradual hacia las nuevas reglas alimentarias.