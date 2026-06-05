Nuevo microraptor descubierto en la cuenca de Changma amplía el rango y la cronología de los dinosaurios emplumados

Un fósil de 120 millones de años hallado en Gansu, China, revela una nueva especie de microraptor, Jian changmaensis, que extiende la distribución geográfica y el tiempo de existencia de estos dinosaurios emplumados, ofreciendo nuevas claves sobre la evolución del vuelo.

Un reciente hallazgo en el noroeste de China está revolucionando la comprensión que la comunidad científica tiene sobre los microraptores, un grupo poco conocido de dinosaurios carnívoros y emplumados.

En una formación rocosas de la cuenca de Changma, en la provincia de Gansu, los paleontólogos descubrieron un esqueleto parcial, conservado en tres dimensiones, que corresponde al espécimen más joven y al más alejado geográficamente del conocido pariente del velociraptor, el microraptor. El análisis de los huesos del hombro y de las extremidades anteriores, originalmente descrito en un resumen de 2010, reveló que pertenecía a una especie hasta ahora desconocida, a la que los investigadores han nombrado Jian changmaensis.

El nombre combina "Jian", ave de una sola ala de la mitología china, con la denominación de la cuenca donde se encontró el fósil, subrayando tanto su vínculo con las características aviares como el contexto geológico del descubrimiento. El estudio, publicado en la revista Annals of Carnegie Museum, afirma que este hallazgo extiende tanto la cronología como el rango de distribución anterior de los microraptores, que hasta ahora se habían documentado únicamente en el noreste de China.

El Dr. Matt Lamanna, coautor del trabajo y curador de Paleontología de Vertebrados en el Museo Carnegie, explicó que la cuenca de Changma es famosa por la abundancia de fósiles de aves tempranas, pero que Jian changmaensis representa el único hallazgo confirmado de un dinosaurio no aviano en esa región.

"Nuestro equipo ha recuperado más de cien fósiles de aves en Changma, pero solo este espécimen de microraptor muestra cómo los dinosaurios emplumados habitaban este ecosistema y cómo pudieron haber interactuado con sus parientes alados", afirmó Lamanna. El esqueleto, aunque incompleto, conserva una serie de plumas que cubrían tanto los brazos como las patas traseras, creando la apariencia de cuatro alas.

Esta morfología sugiere que el animal podía planear de árbol en árbol tal como lo hacen hoy en día algunas ardillas voladoras, y que su tamaño estaba entre el de una lechuza común y un cuervo, lo que lo convierte en un depredador arbóreo ágil y versátil. El descubrimiento también aporta nuevas pistas sobre la evolución del vuelo.

La presencia de una gran fenestra supracoracoidea en el coracoides del hombro, una característica distintiva de los microraptores, permitió a los investigadores confirmar que el ala pertenecía a un dinosaurio y no a un ave primitiva. Este tipo de hallazgos difumina cada vez más la línea divisoria entre dinosaurios y aves tempranas, recordando que las aves modernas son los parientes vivos más cercanos de los dinosaurios que desaparecieron hace 66 millones de años tras el impacto del asteroide.

Según Lamanna, "todos los animales que estudian la evolución de las aves son dinosaurios en un sentido evolutivo, pero la posición que ocupen depende de qué lado de Archaeopteryx se coloquen". En conjunto, Jian changmaensis no solo amplía nuestro conocimiento sobre la diversidad y distribución de los microraptores, sino que también ilumina los complejos caminos evolutivos que condujeron al origen del vuelo en las aves actuales





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