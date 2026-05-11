Nuevo método para documentar yacimientos arqueológicos en entornos someros extremos

Este estudio, basado en una década de excavaciones y prospecciones en islas artificiales construidas entre el Neolítico y la Edad Media en lagos de Escocia e Irlanda, explora cómo superar las limitaciones de exploración y registro en estas zonas someras extremas.

Los arqueólogos han estado años lidiando con un problema técnico específico en la frontera entre la tierra y el agua: las herramientas convencionales de exploración terrestres dejan de funcionar cuando llegan a la orilla, mientras que muchos sistemas utilizados bajo el agua pierden precisión en profundidades inferiores a un metro.

Ahora, un nuevo estudio desarrollado en Escocia sugiere un método para documentar con alta precisión estos entornos someros de aguas extremas, una zona que los investigadores describen como una 'franja blanca' debido a la ausencia de registros continuos y a las dificultades metodológicas para obtener datos en ese espacio intermedio. La investigación, publicada en la revista Advances in Archaeological Practice, presenta un sistema de fotogrametría diseñado para registrar y reconstruir yacimientos arqueológicos en lagos, costas y márgenes fluviales donde las técnicas convencionales encuentran importantes limitaciones





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Archaeological Documentation High-Resolution Mapping Integration Of Land And Underwater Data Archaeological Visualization Research And Public Engagement

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